Ngày 23/7, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Phòng khám Đa khoa y học Nghệ An (số 72 Lê Lợi, phường Thành Vinh) đã tổ chức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Thủ đoạn của phòng khám là cố tình "vẽ bệnh", bố trí nhân viên liên tục "thổi phồng" mức độ nguy hiểm, đe dọa người bệnh có nguy cơ vô sinh hoặc ung thư để gây áp lực tâm lý, ép họ mua các gói điều trị đắt tiền.

Nghiêm trọng hơn, các đối tượng đã thực hiện nhiều chiêu trò tinh vi như: bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ra để giả làm dịch mủ; bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung sau đó soi máy để tạo hình ảnh giống mưng mủ; thậm chí dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn để bệnh nhân tin rằng mình bị bệnh nặng.

Nhóm đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Thông tin về hành vi bơm sữa đậu nành vào niệu đạo của khách hàng để "vẽ bệnh" của phòng khám trên ngay lập tức thu hút sự chú ý từ dư luận. Sự việc khiến nhiều người băn khoăn về những rủi ro sức khỏe mà nạn nhân có thể phải đối mặt.

Chia sẻ về vấn đề này, BSCKII Hoàng Văn Khanh, Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết, hành vi bơm sữa đậu nành vào niệu đạo nếu không đảm bảo điều kiện vô trùng rất dễ dẫn đến lây nhiễm khuẩn ngược.

Đối với nam giới, hành động này nguy cơ gây ra biến chứng viêm niệu đạo và viêm bàng quang. Với nữ giới, mối nguy lớn hơn rất nhiều, ngoài viêm niệu đạo và viêm bàng quang, nạn nhân còn phải đối mặt với nguy cơ vô sinh do hệ thống sinh dục của nữ có cấu trúc phức tạp hơn.

Bác sĩ Khanh cũng bày tỏ mối băn khoăn về chất lượng loại sữa được sử dụng, bởi nếu đó là sữa cũ đã dùng dở và để qua nhiều ngày thì nguy cơ gây viêm nhiễm ngược dòng rất lớn.

Trên thực tế khám phụ khoa ở nữ giới, các loại dung dịch được phép sử dụng rất hạn chế, thường chỉ bao gồm cồn i-ốt, betadin sát khuẩn hay axit acetic và lugon dùng trong soi cổ tử cung.

Đồng quan điểm, bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung bày tỏ sự bất bình trước hành vi táng tận lương tâm này. Bà cho rằng đây là điều "không thể tưởng tượng" và kiến nghị cơ quan chức năng phải nghiêm trị các đối tượng.

Bác sĩ Dung lo ngại các dụng cụ thực hiện thủ thuật nhiều khả năng không được súc rửa, sát khuẩn đầy đủ bởi các đối tượng đã cố tình "vẽ bệnh" để lừa đảo thì sẽ khó vô trùng dụng cụ.

“Bơm ngược chất gì vào đường tiết niệu của một cơ thể đang bình thường đều có thể gây ra viêm nhiễm, nguy hiểm hơn là những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe sinh sản về lâu dài. Chưa kể, nguy cơ dùng chung dụng cụ chưa tiệt khuẩn từ người này sang người khác có thể đã xảy ra, có thể khiến bệnh truyền nhiễm, thậm chí là HIV lây hàng loạt nếu trong số các nạn nhân có người mắc bệnh”, bác sĩ Dung nói.