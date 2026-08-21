"Tôi vừa bị lừa mất 250 triệu đồng từ tài khoản và chưa bao giờ nghĩ mình có thể bị lừa một cách tinh vi như thế", chị L.T.T - sinh sống tại Hà Nội, chủ một doanh nghiệp tư nhân - vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi nhận ra mình vừa là nạn nhân của một kịch bản lừa đảo.

Chị T. thành lập một công ty chuyên sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ tại quê nhà, vốn điều lệ đăng ký 500 triệu đồng.

Chị T. cho hay, ngày 16/8 chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi mạo danh là cán bộ của cơ quan thuế, đưa ra một loạt yêu cầu đối với chị, như định danh công ty với công an xã Bình Thanh (tỉnh Hưng Yên) để xác nhận về việc cơ sở đang hoạt động tại địa bàn; kiểm tra người phụ thuộc trên VNeID; kiểm tra việc eTax Mobile không hiển thị người phụ thuộc.

Đồng thời, "cán bộ thuế" yêu cầu chị tải ứng dụng dịch vụ công của Chính phủ; thực hiện ký quỹ tại Kho bạc Nhà nước và góp đủ vốn điều lệ của công ty. Thậm chí, đối tượng còn nhiệt tình hướng dẫn chị viết đơn lên cơ quan thuế.

Sự việc diễn ra ngay sau khi nhân viên kế toán thông báo rằng công ty cần hoàn tất việc góp đủ vốn điều lệ 500 triệu đồng trong vòng 90 ngày, khiến chị vội tin tưởng đang được "cán bộ thuế" hỗ trợ.

Việc đầu dây bên kia đưa ra một loạt yêu cầu khiến chị T. nhất thời không kịp bình tâm suy xét, nên dù cảm thấy lấn cấn, chị vẫn không đủ tỉnh táo để từ chối các yêu cầu, trong đó có việc tải ứng dụng giả mạo.

“Sau khi tôi nhập đầy đủ mã số thuế và mật khẩu để xác thực Face ID, đối tượng đã chiếm quyền điều khiển chiếc điện thoại Samsung của tôi. Trong khi đó, chiếc iPhone còn lại bị nóng bất thường rồi ‘đơ’ luôn”, chị T. kể.

Sau khi tải ứng dụng giả mạo, đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại và chính chủ không thể đăng nhập tài khoản ngân hàng. Ảnh: NVCC

Sự việc diễn ra trong khoảng 2 giờ đồng hồ, cho đến khi chị T. gọi điện được cho số điện thoại chăm sóc khách hàng của ngân hàng. Đến lúc này, chị mới biết mình đã bị lừa, mất toàn bộ số tiền 250 triệu đồng trong tài khoản.

"Qua việc này, tôi nhận thấy các dữ liệu cá nhân và thông tin của doanh nghiệp rất dễ bị lộ ra ngoài. Một công ty mới thành lập đã nhận được vô số cuộc gọi từ các bên mời chào sử dụng dịch vụ, giả mạo thuế, bảo hiểm xã hội, công an xã, phường... Ngay cả dữ liệu trên eTax Mobile cũng không trùng khớp và được tích hợp đầy đủ từ VNeID sang. Từ đó dẫn đến nhiều sự việc hiểu lầm khác và tạo điều kiện để các đối tượng lừa đảo nhắm vào", chị T. chia sẻ.

Nữ doanh nhân này lo sợ, liệu thông tin cá nhân, dữ liệu doanh nghiệp có thực sự được an toàn trên không gian số, khi những thông tin này rất dễ dàng bị lộ ra ngoài cho các đối tượng lừa đảo.

Theo chị T., toàn bộ 250 triệu đồng bị mất là số tiền chị vừa vay mượn.

Thậm chí, ngay sau khi chị chia sẻ về việc bị lừa tiền lên Facebook cá nhân, nhiều tài khoản lạ đã tiếp cận, nhắn tin ngỏ ý giúp chị lấy lại số tiền đã mất. Tuy nhiên, lần này chị đã đủ tỉnh táo để không tin tưởng bất kỳ ai, ngoài việc thông báo cho ngân hàng và trình báo sự việc tại cơ quan công an.

Sau khi sự việc xảy ra, chị T. đã trình báo với công an phường nơi cư trú và được hướng dẫn trình báo tại Công an Thành phố Hà Nội. Tại đây, chị được cán bộ công an cho biết số tiền này rất khó có thể lấy lại do đối tượng lừa đảo chủ yếu từ nước ngoài.

"Tiền mất thì cũng đã mất. Điều tôi mong muốn là lên tiếng cảnh báo cho nhiều người để cảnh giác trước các cuộc gọi giả mạo, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của chúng", chị T. nói.