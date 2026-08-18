Phát biểu tại sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026” do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức sáng 18/8, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn cho hay, chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, gần 89% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 đã vượt 28 lần GDP; số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong 5 năm qua tăng bình quân khoảng 59% mỗi năm, riêng giao dịch tài chính qua mã QR tăng bình quân trên 100% mỗi năm.

Việc khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử và tăng cường các giải pháp xác thực, cảnh báo, phòng chống gian lận đã tạo chuyển biến quan trọng trong cung cấp dịch vụ trực tuyến, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ khách hàng.

“Có được kết quả nêu trên không chỉ là sự nỗ lực của các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng mà còn có sự đồng hành, phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và sự hưởng ứng của người dân”, Thống đốc Phạm Đức Ấn nói.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NHNN.

Theo Thiếu tướng Vũ Văn Tấn - Cục trưởng C06, Bộ Công an, từ đầu năm 2026 đến nay, khi dữ liệu ngành ngân hàng được làm sạch, chuẩn hoá và khai thác, kết hợp với dữ liệu thuê bao di động, đã đem lại giá trị to lớn trong phòng, chống tội phạm.

Đặc biệt, ông Tấn cho biết chỉ sau 2 tháng ngân hàng triển khai việc xác thực dòng tiền, số vụ lừa đảo đã giảm 62%.

NHNN khẳng định tiếp tục chú trọng đầu tư và nâng cấp hạ tầng dữ liệu mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát triển sản phẩm dịch vụ, bảo đảm cập nhật dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Về an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, NHNN đã triển khai hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO), qua đó góp phần tích cực trong công tác phòng, ngừa rủi ro gian lận, lừa đảo trong hoạt động thanh toán trên kênh số.

Đến ngày 31/7/2026, toàn ngành đã đối chiếu sinh trắc học thành công cho hơn 167,8 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 2,78 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức thông qua CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VneID.

Tuy nhiên, theo Thống đốc Phạm Đức Ấn, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Chuyển đổi số càng sâu, những vấn đề mới về thể chế, dữ liệu, an ninh mạng, gian lận số, bảo vệ quyền riêng tư và quản trị trí tuệ nhân tạo càng xuất hiện nhanh, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhưng có trọng tâm, có kiểm soát và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Thống đốc Phạm Đức Ấn đề nghị các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa kiểm soát hiệu quả rủi ro, tập trung vào các hoạt động ngân hàng trên môi trường số, kịp thời nhận diện các vấn đề mới từ AI, dữ liệu, ngân hàng mở và các mô hình ngân hàng số mới; Nâng cấp hạ tầng số và phát triển, chuẩn hóa dữ liệu; Thúc đẩy ứng dụng AI theo hướng thực chất, có trách nhiệm và tạo ra giá trị; Chú trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn và xây dựng niềm tin số; Xác định chuyển đổi số ngành Ngân hàng phải trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tài chính toàn diện; Chú trọng phát triển nguồn nhân lực có năng lực về dữ liệu, AI, công nghệ và an ninh mạng.