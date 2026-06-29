Chính xác

Các đối tượng này thuộc nhóm tiềm ẩn uy hiếp an ninh hàng không. Khoản 4 Điều 19 Nghị định 215/2026/NĐ-CP quy định họ "khi vận chuyển phải có người của cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp giải". Số lượng người này trên một chuyến bay do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Đặc biệt, khoản 2 Điều này nhấn mạnh không được cung cấp đồ uống có cồn cho họ trong suốt chuyến bay.