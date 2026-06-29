1. Hành khách đã qua soi chiếu mà bị lẫn với người chưa kiểm tra an ninh thì sao?
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Đọc tên những người khả nghi trên loa để mời đi kiểm tra lại.
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- Chỉ yêu cầu kiểm tra lại hành lý xách tay của toàn bộ khu vực.0%
- Bắt buộc soi chiếu an ninh lại từ đầu trước khi cho phép lên máy bay.0%Chính xác
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 215/2026/NĐ-CP quy định: "Trường hợp người, hành lý đã qua kiểm tra, soi chiếu an ninh hàng không mà có tiếp cận hoặc để lẫn với người, hành lý chưa qua kiểm tra, soi chiếu... phải kiểm tra, soi chiếu lại".
2. Hành khách chây ì không chịu nộp phạt vi phạm hành chính sẽ bị xử lý ra sao?
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Bị cộng dồn số tiền phạt cộng với lãi suất vào vé máy bay của chuyến đi tiếp theo.
0%
- Bị cấm vận chuyển (cấm bay) cho đến khi nộp phạt và chấp hành xong quyết định.0%
- Vẫn được mua vé bay bình thường nhưng phải ngồi ở khu vực cách ly trên máy bay.0%Chính xác
Theo khoản 3 Điều 21 Nghị định 215/2026/NĐ-CP, nhà nước sẽ áp dụng hình thức "Cấm vận chuyển có thời hạn cho đến khi đối tượng chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính đối với người không thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng".
3. Vali trên máy bay bị thất lạc, cầm nhầm lúc trả lại phải qua bước kiểm tra gì?
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Phải được kiểm tra, soi chiếu an ninh hàng không một lần nữa.
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- Phải mở khóa kiểm tra trực tiếp đồ vật bên trong ngay tại chỗ.0%
- Chuyển thẳng vào kho lưu giữ chuyên biệt để tiết kiệm thời gian.0%Chính xác
Khoản 4 Điều 15 Nghị định 215/2026/NĐ-CP quy định rất rõ: "Hành lý thất lạc, nhầm lẫn phải được kiểm tra, soi chiếu an ninh hàng không trước khi đưa vào khu vực lưu giữ hoặc đưa lại lên tàu bay".
4. Khi máy bay đã cất cánh mà có xô xát xảy ra, ai là người có quyền xử lý cao nhất?
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Hành khách trên máy bay.
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- Tiếp viên trưởng của chuyến bay.0%
- Người chỉ huy tàu bay0%Chính xác
Tại khoản 6 Điều 14 Nghị định 215/2026/NĐ-CP quy định: "Trong thời gian tàu bay đang bay, người chỉ huy tàu bay chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, duy trì trật tự, kỷ luật của chuyến bay". Thậm chí, theo khoản 11 Điều 14, sĩ quan an ninh trên không cũng phải "chịu sự chỉ huy chung của người chỉ huy tàu bay".
5. Bị can, phạm nhân, người bị truy nã có được đi chung máy bay chở khách không?
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Hoàn toàn không được phép, các đối tượng này phải sử dụng phương tiện chuyên dụng đường bộ hoặc chuyên cơ.
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- Được phép vận chuyển, nhưng bắt buộc phải có người của cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp giải.0%
- Được phép vận chuyển bình thường như các hành khách khác nếu không mang theo vũ khí.0%Chính xác
Các đối tượng này thuộc nhóm tiềm ẩn uy hiếp an ninh hàng không. Khoản 4 Điều 19 Nghị định 215/2026/NĐ-CP quy định họ "khi vận chuyển phải có người của cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp giải". Số lượng người này trên một chuyến bay do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Đặc biệt, khoản 2 Điều này nhấn mạnh không được cung cấp đồ uống có cồn cho họ trong suốt chuyến bay.
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- Được phép vận chuyển, nhưng bắt buộc phải có người của cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp giải.
- Tiếp viên trưởng của chuyến bay.
- Phải mở khóa kiểm tra trực tiếp đồ vật bên trong ngay tại chỗ.
- Bị cấm vận chuyển (cấm bay) cho đến khi nộp phạt và chấp hành xong quyết định.
- Chỉ yêu cầu kiểm tra lại hành lý xách tay của toàn bộ khu vực.