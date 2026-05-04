Bệnh nhi quê Ninh Bình được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Bác sĩ cho biết bé nhập viện trong trạng thái hoảng loạn, quấy khóc do đau đớn và chảy máu nhiều. Mặt bệnh nhi có nhiều vết thương phức tạp do chó cắn, gây tổn thương về thể chất và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý.

ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ngày 4/5 cho biết khó khăn lớn nhất trong quá trình điều trị là bệnh nhi nhỏ tuổi tinh thần hoảng loạn, đau nhiều, không hợp tác trong quá trình thăm khám, khiến việc đánh giá tổn thương và kiểm soát chảy máu gặp trở ngại.

Ngay khi tiếp nhận, các thầy thuốc đã khẩn trương kiểm soát tình trạng chảy máu cho người bệnh, tiến hành làm sạch và sát khuẩn kỹ lưỡng toàn bộ vết thương. Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật cấp cứu trong thời gian sớm nhất.

Bé được xử lý vết thương vùng mặt sau tai nạn chó cắn. Ảnh: BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, các tổ chức dập nát trên khuôn mặt bé được cắt lọc cẩn thận, vết thương được xử lý tối ưu nhằm phục hồi cả về chức năng và thẩm mỹ.

Sau khi được xử lí toàn diện các vết thương vùng mặt và kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng, bệnh nhi được tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại. Hiện tại, tình trạng bệnh nhi tiến triển tích cực. Bé tỉnh táo, ổn định, không còn quấy khóc và chưa ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng.

Các chuyên gia khuyến cáo tai nạn do súc vật cắn không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng về thể chất mà còn để lại sang chấn tâm lý nặng nề cho trẻ. Ở lứa tuổi như bệnh nhi trên, những trải nghiệm đau đớn, hoảng loạn có thể khiến trẻ sợ hãi kéo dài, ám ảnh khi nhìn thấy động vật, rối loạn giấc ngủ, giật mình, quấy khóc.

Để phòng ngừa các tai nạn tương tự, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý đến thói quen chăm sóc và nuôi thú cưng trong gia đình. Trẻ em cần được chỉ bảo về hành vi an toàn với động vật, không nên để trẻ chơi một mình với động vật/súc vật, kể cả đã nuôi lâu năm trong nhà.

Các gia đình nuôi động vật/súc vật cần chủ động đưa đi tiêm phòng dại đầy đủ theo định kỳ, đồng thời có biện pháp quản lý như nhốt, rọ mõm, đặc biệt khi trong nhà có trẻ nhỏ hoặc khi đưa ra nơi công cộng.