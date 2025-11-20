BMW vừa thất bại trong nỗ lực lật ngược phán quyết của bồi thẩm đoàn, khiến hãng xe Đức phải bồi thường cho một người đàn ông số tiền 1,9 triệu USD (tương đương hơn 50 tỷ đồng) sau khi cơ chế cửa hít trên chiếc X5 khiến ông bị kẹp và đứt một phần ngón tay cái. Vụ việc kéo dài gần một thập kỷ nay đã đi đến hồi kết, buộc hãng xe Đức phải chấp nhận chi trả sau nhiều năm khiếu kiện căng thẳng.

Bất chấp việc BMW lập luận rằng bất kỳ ai cũng hiểu không nên đặt tay vào các vị trí mà cửa xe có thể đè vào, tòa án vẫn bác bỏ yêu cầu xét xử lại. Điều này đồng nghĩa hãng xe sang phải thanh toán toàn bộ khoản bồi thường.

Sự việc xảy ra từ tháng 7/2016, khi ông Godwin Boateng - một cư dân New York - vô tình để mất đầu ngón tay cái bên phải. Khi đó, ông đang tựa tay lên cột cửa chiếc BMW X5 xDrive35i Sport đời 2013 trong lúc cánh cửa mở khoảng 30cm. Đúng lúc cửa đóng vào trong, hệ thống cửa hít kích hoạt và cắt rời phần trên ngón tay.

Sau khi kiểm tra xe, BMW kết luận không có bất kỳ lỗi nào trong cơ chế cửa hít và phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm. Tuy nhiên, ông Boateng đã đâm đơn kiện, cho rằng thương tật này có thể khiến ông mất tới 3 triệu USD thu nhập trong tương lai.

Đến giữa năm 2024, vụ kiện được đưa ra xét xử. Bồi thẩm đoàn ra phán quyết yêu cầu BMW phải bồi thường tổng cộng 1,9 triệu USD (khoảng 50,1 tỷ đồng) cho Boateng, bao gồm 800.000 USD cho thương tật và tổn thất trong quá khứ, 850.000 USD cho thương tật và tổn thất tương lai cùng khoảng 255.000 USD thu nhập đã bị mất.

Boateng lập luận rằng cửa hít của BMW nguy hiểm, bởi chúng không sử dụng cảm biến phát hiện vật cản như hệ thống trên cửa kính xe.

Theo Car Complaints, BMW đã nộp đơn yêu cầu mở phiên tòa mới sau phán quyết, nhưng tòa án đã bác bỏ. Hãng tiếp tục kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực, kỳ vọng đảo ngược kết quả, song nỗ lực này cũng thất bại.

Tòa phúc thẩm nhất trí với phán quyết ban đầu và từ chối xem xét lại vụ án, cho rằng BMW đã cố ý bỏ sót thông tin khi không cảnh báo khách hàng về nguy cơ đặt tay ở vị trí cửa đang đóng.

Theo Carscoops

