Một vụ va chạm giữa hai xe máy đã xảy ra tại ngã tư đường nội bộ trong một khu dân cư tại TPHCM, vừa được tài khoản Hương Võ chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, vào gần 9h sáng ngày 7/7, một người đàn ông điều khiển xe tay ga màu trắng, chở theo một em nhỏ ngồi phía trước đi khá chậm giữa ngã tư. Bất ngờ, từ hướng đường cắt ngang, một người phụ nữ lái xe máy lao tới với tốc độ khá nhanh và tông trực diện vào đuôi xe của người đàn ông.

Nguồn video: Hương Võ

Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe cùng mất lái và ngã xuống đường. Em nhỏ ngồi phía trước cùng 2 người lái xe đều ngã sõng soài ra mặt đường, người phụ nữ bị văng cả mũ bảo hiểm. Do quá bực tức, người đàn ông nhổm dậy, lập tức chạy đến đạp vào đầu người phụ nữ lái xe ẩu. Rất may mắn, em nhỏ dù không đội mũ bảo hiểm nhưng dường như không bị thương nặng, được người đàn ông đỡ dậy.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ việc là do người phụ nữ đã vi phạm nguyên tắc cơ bản, đó là thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ khi đi qua khu vực đường giao nhau không có tín hiệu đèn. Trong khi đó, người đàn ông tuy có phần chủ động hơn nhưng vẫn thiếu sự cảnh giác phòng vệ từ xa tại những điểm mù giao thông.

Để phòng ngừa những tai nạn giao thông không đáng có khi di chuyển trong các ngõ ngách hay đường nội khu, người cầm lái bắt buộc phải giảm tốc độ khi tiến đến các ngã ba, ngã tư. Nếu góc nhìn bị cản trở bởi tường nhà, cây cối, hãy chủ động bấm còi báo hiệu để cảnh báo các xe có khả năng cắt ngang.

Ngoài ra, khi chở người trên xe máy, cần bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm và ngồi đúng vị trí ở phía sau người lái.

Căn cứ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10-14 triệu đồng, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

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