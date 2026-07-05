Sự việc được ghi nhận vào ngày 1/7 tại một khu cắm trại trong rừng ở ngoại ô thành phố Thượng Hải (Trung Quốc).

Theo đoạn video, chủ xe nổ máy, bật điều hòa, mở cửa cốp rồi phủ kín phần phía sau bằng một tấm bạt nhựa trong suốt, tạo thành không gian khép kín. Nhờ luồng khí mát từ điều hòa ô tô, hai người đặt bếp từ, bàn ghế bên trong để chế biến thức ăn và dùng bữa ngay tại khu vực này.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi nhiều người bất ngờ trước cách tận dụng điều hòa ô tô như một "phòng điều hòa" dã chiến trong chuyến cắm trại dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cách làm trên chỉ có thể khả thi với xe điện. Còn xe sử dụng động cơ đốt trong, việc để xe nổ máy trong thời gian dài khi cắm trại có thể gây tốn nhiên liệu, tăng phát thải và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không bảo đảm thông gió đầy đủ.

(Theo Newsflare)

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