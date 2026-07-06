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Một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người phụ nữ bước xuống từ một chiếc xe tải màu trắng khi đang di chuyển trên đường cao tốc ở Trung Quốc. Sau đó, người này đi ra làn đường giữa và nằm ngửa xuống mặt đường bất chấp các phương tiện vẫn đang lưu thông.

Video cho thấy một người đi cùng lập tức chạy xuống xe, liên tục vẫy một biển báo cảnh báo nhằm báo hiệu cho các tài xế đang đến gần.

Ít phút sau, các nhân viên quản lý đường cao tốc mặc áo phản quang màu vàng xuất hiện, đỡ người phụ nữ đứng dậy và đưa trở lại xe.

Bài đăng kèm đoạn video cho rằng vụ việc xảy ra tại Trung Quốc và nhận định đây là minh chứng cho việc những hành động bốc đồng khi xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên, theo trang tin Motorbiscuit, tính đến đầu tháng 7/2026, đoạn video vẫn chưa được bất kỳ hãng truyền thông lớn nào xác minh độc lập, do đó cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin.

Dù bối cảnh cụ thể của vụ việc chưa được làm rõ, việc nằm giữa đường cao tốc được đánh giá là hành vi đặc biệt nguy hiểm.

Tại Trung Quốc, các tuyến đường cao tốc có giới hạn tốc độ tối đa 120 km/h. Luật An toàn Giao thông Đường bộ nước này cũng quy định rõ người đi bộ không được nằm, nghỉ trên dải phân cách hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào gây cản trở giao thông.

Người vi phạm có thể bị phạt từ 5-50 Nhân dân tệ (khoảng 18.000-183.000 đồng). Trường hợp cơ quan chức năng phải can thiệp để di dời vật cản khỏi mặt đường, mức phạt có thể tăng lên 200-2.000 Nhân dân tệ (khoảng 732.000-7,32 triệu đồng). Ngoài ra, người vi phạm còn có thể phải thanh toán chi phí phục vụ việc dọn dẹp, xử lý hiện trường.

Những người mặc áo phản quang xuất hiện trong video được cho là nhân viên quản lý đường cao tốc, lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ tuần tra và xử lý các tình huống phát sinh trên các tuyến cao tốc tại Trung Quốc. Trong trường hợp này, việc đưa người phụ nữ rời khỏi làn xe đang lưu thông được đánh giá là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Đây không phải lần đầu tiên các vụ việc trên đường cao tốc tại châu Á thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tháng 4/2025, tại Nhật Bản, hai người phụ nữ từng bị ghi hình nằm giữa đường cao tốc, uống rượu whisky và dắt chó đi dạo trong lúc giao thông ùn tắc sau một vụ tai nạn xe buýt khiến hàng chục người bị thương. Theo South China Morning Post, đoạn video khi đó đã gây nhiều tranh cãi tại cả Nhật Bản và Trung Quốc.

Theo Motorbiscuit

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