Mới đây, thông tin mẫu SUV đô thị Suzuki Fronx gặp sự cố về dây đai an toàn cho hành khách phía sau tại thị trường Úc đã gây xôn xao dư luận. Vấn đề này nghiêm trọng đến mức khiến mẫu xe này chỉ đạt 1 sao an toàn của tổ chức ANCAP (Chương trình đánh giá xe mới của Úc và New Zealand) và sau đó hãng xe Nhật Bản đã buộc phải tạm dừng bán xe mới và thực hiện lệnh triệu hồi.

Suzuki Fronx chỉ đạt 1 sao của ANCAP vì lỗi dây an toàn ở hàng ghế sau. Nguồn video: ANCAP

Sự việc này ngay lập tức đặt ra dấu hỏi lớn cho người tiêu dùng Việt Nam: Liệu mẫu Suzuki Fronx vừa ra mắt vào tháng 10 vừa qua và được quảng bá đạt 5 sao an toàn của tổ chức đánh giá xe mới tại khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP) có bị dính lỗi tương tự?

Trả lời câu hỏi về lo ngại liên quan đến sự cố dây đai an toàn trên Suzuki Fronx của VietNamNet, đại diện Suzuki Việt Nam khẳng định: "Các phiên bản Suzuki Fronx đang được phân phối chính thức tại Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này."

Hãng cho biết, mẫu Fronx bán tại thị trường Việt Nam được phát triển và thử nghiệm nhằm phù hợp với các quy định riêng của Việt Nam. Các thông số kỹ thuật của phiên bản này đã được đánh giá nghiêm ngặt theo bộ tiêu chí của ASEAN NCAP và xuất sắc đạt chứng nhận an toàn 5 sao của tổ chức này.

Đại diện hãng cũng nhấn mạnh phạm vi trách nhiệm: "Với vai trò là đơn vị phân phối tại Việt Nam, trách nhiệm của chúng tôi giới hạn đối với các mẫu xe Suzuki được phân phối chính thức ở thị trường trong nước. Những vấn đề liên quan đến thông số kỹ thuật và an toàn của xe tại các thị trường khác sẽ do đơn vị phân phối và cơ quan chức năng sở tại phụ trách."

Vì sao có sự "lệch pha" giữa tiêu chuẩn ANCAP và ASEAN NCAP?

Một trong những thắc mắc lớn nhất của giới chuyên môn và người dùng là tại sao cùng một dòng xe, Suzuki Fronx tại Việt Nam đạt 5 sao an toàn (ASEAN NCAP), trong khi tại Úc lại gặp rắc rối với ANCAP.

Lý giải về vấn đề này, Suzuki Việt Nam cho biết mỗi khu vực trên thế giới đều có hệ thống NCAP độc lập (như Euro NCAP, ANCAP, ASEAN NCAP...). Các tổ chức này xây dựng bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá riêng biệt nhằm phản ánh đúng điều kiện giao thông, hạ tầng đường sá và đặc thù sử dụng phương tiện tại từng thị trường.

"Tại khu vực Đông Nam Á, ASEAN NCAP là tổ chức đánh giá an toàn được phát triển riêng cho bối cảnh giao thông của khu vực. Do sự khác biệt về quy trình, tiêu chí đánh giá, kết quả xếp hạng an toàn giữa các hệ thống NCAP ở các khu vực khác nhau cũng có thể khác nhau", đại diện Suzuki giải thích.

Suzuki Fronx dành cho thị trường Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và đạt an toàn 5 sao của tổ chức ASEAN NCAP. Ảnh: Ngô Minh

Cụ thể, trong bài thử nghiệm kiểm tra va chạm đem lại kết quả 5 sao của ASEAN NCAP, mẫu xe được sử dụng là Suzuki Fronx sản xuất năm 2025, trang bị động cơ 1.5L, hộp số tự động 6AT và 6 túi khí.

Cấu hình này tương đương với phiên bản GLX Plus đang được phân phối tại Việt Nam, vốn được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Trong khi đó, phiên bản Suzuki Fronx dành cho thị trường Úc được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ.

Như vậy, người tiêu dùng Việt Nam có thể yên tâm rằng mẫu Suzuki Fronx đang lăn bánh trong nước là phiên bản đã được tối ưu hóa và kiểm định theo các tiêu chuẩn an toàn phù hợp nhất với điều kiện vận hành tại khu vực Đông Nam Á.

Suzuki Fronx được bán tại Việt Nam với 3 phiên bản GL, GLX và GLX Plus với giá bán dao động từ 520-649 triệu đồng. Trong đó, phiên bản GL chỉ sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên có 103 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm kết hộp số tự động 4 cấp.

Còn 2 phiên bản còn lại được trang bị hệ thống hybrid nhẹ (MHEV) kết hợp động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L cho công suất 99 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm với pin lithium-ion 12 volt và máy phát khởi động tích hợp (ISG). Công suất được truyền đến bánh trước thông qua hộp số tự động 6 cấp.

