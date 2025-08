Theo đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội Reddit và nhiều nền tảng khác, sự việc xảy ra trên một con đường vắng, khi tài xế chiếc Dodge Charger màu trắng đang di chuyển bình thường. Bất ngờ, một xe container lớn từ trạm xăng rẽ ra đường. Chủ xe sedan Dodge lập tức chuyển sang làn phải, tìm cách vượt lên. Không may, đúng lúc này, tài xế xe container lại tiếp tục rẽ phải vào một cổng khác của trạm xăng, khiến phần đuôi container quét trúng cửa bên lái của chiếc xe con.

Video khoảnh khắc xe container văng đuôi va quệt xe con:

Cú va chạm đủ mạnh để gây hư hỏng nghiêm trọng cửa bên lái của xe Dodge Charger. Tài xế xe container tỏ ra không nhận thấy có va chạm nên chỉ phanh nhẹ rồi tiếp tục đi xuyên qua trạm xăng, giống như muốn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tài xế xe con không chịu bỏ qua. Anh lái xe tiến lên, áp sát cabin xe container và thông báo với tài xế xe này rằng toàn bộ sự việc đã được camera 360 độ ghi lại. Dù vậy, tài xế xe contariner vẫn tiếp tục lờ đi, lái xe chạy qua ngã tư. Bức xúc trước thái độ vô trách nhiệm đó, tài xế xe Dodge lập tức tăng ga lao theo, vượt đèn đỏ, chặn đầu xe container ở đoạn đường phía trước và xuống xe nói chuyện "phải trái".

Video xe con rượt đuổi, chặn đầu xe container:

Đoạn video kết thúc khi người lái Dodge thốt lên: “Tôi phải đi bệnh viện thôi. Lưng tôi đau, cổ đau, vai cũng đau.” Hiện chưa rõ cảnh sát có can thiệp hay hai bên có trao đổi thông tin bảo hiểm hay không.

Các chuyên gia giao thông nhận định, vụ va chạm hoàn toàn có thể tránh được nếu chủ xe con giữ khoảng cách an toàn thay vì cố gắng vượt ngay cạnh xe container. Trong khi đó, tài xế xe containerdường như không bật xi-nhan khi rẽ, khiến tình huống trở nên bất ngờ cho xe con cùng lưu thông trên đường. Cả hai tài xế trong tình huống này đều vi phạm quy định về luật lệ an toàn giao thông.

Vụ việc này nhắc nhở các tài xế về một số kỹ năng quan trọng khi tham gia giao thông:

- Xe con cần giữ khoảng cách an toàn với xe tải, xe container và xe cỡ lớn nói chung. Các loại xe này thường có nhiều điểm mù, góc khuất và khi ôm cua hoặc rẽ, phần đuôi xe thường quét rộng, rất dễ va chạm với xe nhỏ nếu bám quá sát.

- Quan sát tín hiệu rẽ và hành vi của xe phía trước. Không nên cố vượt khi xe to đang có dấu hiệu rẽ hoặc vào/ra trạm dừng, đặc biệt ở khu vực hẹp.

- Bình tĩnh sau va chạm. Thay vì truy đuổi hoặc vượt đèn đỏ, tài xế nên dừng xe ở vị trí an toàn, bật đèn cảnh báo và liên hệ cảnh sát hoặc bảo hiểm để được hỗ trợ kịp thời.

Những kỹ năng này không chỉ giúp bảo vệ chính mình mà còn tránh biến một va chạm đơn giản thành sự cố nghiêm trọng hơn.

Theo Carscoops

