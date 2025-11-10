Ngày 10/11, tờ Oriental Daily đưa tin nam ca sĩ Uông Tô Lang (36 tuổi) đã trở thành nạn nhân của nhóm fan cuồng khi bị truy đuổi trên đường cao tốc giữa đêm.

Theo công bố từ công ty quản lý, một đoạn video dài gần 2 phút ghi lại cảnh một chiếc ô tô trắng bám sát xe chở nam ca sĩ, người trong xe đeo khẩu trang và liên tục quay phim, suýt gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Nhóm fan cuồng truy đuổi bằng xe ô tô trên đường cao tốc:

Phía Uông Tô Lang ra thông cáo liệt kê 4 hành vi vi phạm của nhóm người hâm mộ quá khích, gồm: đuổi theo xe nghệ sĩ trên cao tốc, cố tình chen làn nguy hiểm, xô đẩy nhân viên hậu trường và lén quay trộm trong khu vực khách sạn. Nhóm này thậm chí ẩn náu trong tầng hầm để theo dõi nam ca sĩ.

Công ty cho biết đã thu thập đủ bằng chứng âm thanh, hình ảnh và cảnh báo sẽ công khai toàn bộ video, nhờ pháp luật can thiệp nếu vụ việc tái diễn. Đồng thời, phía quản lý tuyên bố ngừng nhận thư tay và quà tặng từ fan để hạn chế những hành vi tiếp cận thiếu kiểm soát.

Trong thông cáo, phía Uông Tô Lang nhắn nhủ: “Gặp gỡ là điều đẹp đẽ nhưng điều đẹp hơn là học cách yêu thương chính mình. Hãy để tình yêu dành cho âm nhạc và sân khấu, đừng để lòng ngưỡng mộ vượt quá giới hạn”.

Nam ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn người hâm mộ giữ lý trí và tôn trọng ranh giới riêng tư, thay vì dùng hành động cực đoan để thể hiện sự yêu mến.

Nam ca sĩ Uông Tô Lang.

Uông Tô Lang sinh năm 1989 tại Thẩm Dương, xuất thân trong gia đình nghệ thuật, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Thẩm Dương, chuyên ngành sáng tác nhạc cổ điển.

Anh ra mắt năm 2010 với album Dreams Come True và được mệnh danh là “hoàng tử tình ca”, nổi tiếng qua loạt ca khúc như: Nhất tiếu khuynh thành, Ngân hà, Có chút ngọt ngào và Niên luân.