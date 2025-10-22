Ngày 22/10, tờ FTNN đưa tin một fan cuồng xông vào khu vực quay phim của đài Minshi, nơi nữ diễn viên Vương Đồng (39 tuổi) đang làm việc để gây rối. Sau khi xảy ra xô xát với lực lượng bảo vệ, người này đã bị cảnh sát bắt giữ tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng là người hâm mộ lâu năm của Vương Đồng và đã nhiều lần đe dọa giết cô trên mạng xã hội.

Nữ diễn viên Vương Đồng.

Theo Mirror Weekly, kẻ này thường xuyên xuất hiện trong các nhóm người hâm mộ của nữ diễn viên và từng gửi tặng Vương Đồng nhiều món quà kỳ lạ, trong đó có cả đồ ăn hỏng. Sau khi bị từ chối, hắn bắt đầu có hành vi bất thường, liên tục đăng tải những bình luận đe dọa như: “Nếu không cho tôi số liên lạc, sẽ có người phải chết” hay “Tôi sẽ đánh chết Vương Đồng để cô đi theo chồng Ngải Thành”.

Đồng thời, người đàn ông này còn tìm đến quán ăn của Vương Đồng để dò tung tích. Trước tình hình đó, đài Minshi đã trình báo vụ việc lên cảnh sát và tăng cường biện pháp bảo vệ cho nữ nghệ sĩ.

Đối tượng bị xảy ra xô xát với lực lượng bảo vệ tại nơi làm việc của nữ diễn viên.

Dù đang chịu áp lực lớn, Vương Đồng vẫn tiếp tục công việc quay phim nhưng hạn chế di chuyển một mình và tạm thời không công bố lịch trình cá nhân để đảm bảo an toàn.

Vương Đồng sinh năm 1986, tốt nghiệp khoa Truyền thông hình ảnh của Đại học Công nghệ Đài Nam. Cô nổi tiếng từ năm 11 tuổi với vai A Trân trong phim A Biển, A Trân và gây chú ý với vai Trần Thuần Thuần trong Đời sống chợ đêm (2009).

Nữ diễn viên từng kết hôn với ca sĩ Ngải Thành. Năm 2022, anh qua đời đột ngột khiến Vương Đồng rơi vào khủng hoảng tinh thần. Sau biến cố, cô dần lấy lại cân bằng và trở lại với nghệ thuật.

Nhan sắc trẻ trung của nữ diễn viên: