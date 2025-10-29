Theo cáo phó được đăng tải trực tuyến, ông Lưu Hạo Lâm, giáo sư Trường Đại học Tương Đàm (Xiangtan University), tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), qua đời tại một bệnh viện của tỉnh Hồ Nam vào thứ Bảy tuần trước. Lễ tưởng niệm được tổ chức ngay hôm sau tại thành phố Ninh Hương, quê nhà của ông.

Trang web chính thức của Đại học Tương Đàm cũng đã đăng cáo phó và chuyển ảnh chân dung của ông sang tông đen trắng để tưởng nhớ.

Giáo sư Lưu Hạo Lâm đổ bệnh vào tối thứ Sáu tuần trước sau khi kết thúc buổi dạy tại trường. Ảnh: SCMP

Các đồng nghiệp cho biết Giáo sư Lưu chuyên nghiên cứu về trí tuệ biên (edge intelligence) - công nghệ cho phép thiết bị xử lý và phân tích dữ liệu theo thời gian thực, giảm sự phụ thuộc vào điện toán đám mây. Ngoài ra, ông còn tập trung vào mạng tính toán, mạng thông minh và bảo mật dữ liệu. Đây đều là những lĩnh vực then chốt trong kỷ nguyên AI hiện nay.

Một sinh viên của ông chia sẻ trên mạng xã hội: “Thầy vừa dạy chúng tôi tiết học cuối cùng về Linux vào chiều hôm trước. Tôi rất ngưỡng mộ thầy - một người tận tâm và kiên nhẫn. Nghe tin hôm nay thật sốc quá”.

Một đồng nghiệp khác cho biết tin dữ đến “quá đột ngột”. Theo vị này, Giáo sư Lưu được cho là mắc viêm cơ tim, phát bệnh khi về nhà vào tối thứ Sáu sau giờ dạy, và qua đời tại bệnh viện sáng hôm sau.

“Anh ấy là một người xuất sắc và làm việc vô cùng chăm chỉ”, một đồng nghiệp nhận xét.

Sinh ra tại Ninh Hương, Lưu Hạo Lâm theo học Đại học Tứ Xuyên (Thành Đô) từ năm 2006 và bảo vệ luận án tiến sĩ năm 2015. Sau khi tốt nghiệp, ông công tác tại Khoa Kỹ thuật Thông tin (sau đổi tên thành Khoa Khoa học Máy tính) của Đại học Tương Đàm, và được phong giáo sư chỉ khoảng một năm trước.

Ông từng được tuyển chọn vào nhiều chương trình phát triển nhân tài cấp tỉnh và được xếp loại “xuất sắc” trong đánh giá giảng viên năm ngoái.

Giáo sư Lưu Hạo Lâm là giảng viên tại Đại học Tương Đàm ở tỉnh Hồ Nam. Ảnh: SCMP

Trong sự nghiệp, Giáo sư Lưu Hạo Lâm đã chủ trì 7 đề tài nghiên cứu, trong đó có các dự án thuộc Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc (NSFC) - quỹ tài trợ nghiên cứu cơ bản lớn nhất nước này; công bố hơn 20 bài báo khoa học và sở hữu hơn 10 bằng sáng chế.

Một người tự nhận là em họ của giáo sư Lưu chia sẻ trên mạng xã hội rằng, ông từng mong được làm việc tại thủ phủ tỉnh Hồ Nam để hai con nhỏ có cơ hội học hành tốt hơn.

“Cả gia đình chúng tôi đều vô cùng đau buồn. Từ nhỏ anh ấy đã nổi bật, là niềm tự hào của cả họ”, người này viết.

Theo South China Morning Post, sự ra đi của Giáo sư Lưu Hạo Lâm là một trong nhiều trường hợp đau lòng gần đây liên quan đến các nhà khoa học trẻ của các đại học hàng đầu Trung Quốc. Điều này đang dấy lên nhiều tranh luận về hệ thống nhân tài khắc nghiệt, nơi sức ép cạnh tranh có thể đẩy các học giả trẻ đến giới hạn.