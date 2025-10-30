Tổ gồm 7 thành viên, do TS.BS Phạm Quốc Dũng, Phó Hiệu trưởng, làm tổ trưởng.

Các thành viên còn lại gồm: GS.TS.BS Ngô Minh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; PGS.TS.BS Ngô Minh Vinh, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học; PGS.TS.BS Huỳnh Quang Huy, Tổng biên tập Tạp chí Y Dược học Phạm Ngọc Thạch; TS.BS Ngô Thị Thùy Dung, giảng viên Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học; TS.BS Nguyễn Tuấn Vũ, Phó Trưởng Bộ môn Nội, Khoa Y; ThS Nguyễn Thị Hằng, giảng viên Phòng Thanh tra - Pháp chế.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát các nội dung liên quan đến Điều 8 Luật số 93 - Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025; Điều 4, Điều 6 Nghị định 262/2025/NĐ-CP, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về liêm chính khoa học trong hoạt động nghiên cứu và đào tạo.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Lê Huyền

Thời gian gần đây, tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xảy ra nhiều sự việc thu hút sự chú ý của dư luận. Đầu tiên là việc thí sinh Âu Nhật Huy (24 tuổi, con của PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường), tốt nghiệp Trường Đại học Tân Tạo, trúng tuyển tiến sĩ ngành Nội khoa với điểm số đứng thứ hai.

Theo hồ sơ, thí sinh Huy có 8 bài báo khoa học, gồm 5 bài đăng trong nước và 3 bài quốc tế thuộc danh mục Scopus. Ban đầu, nhà trường tính 11 điểm kinh nghiệm nghiên cứu, nhưng theo quy định, mức tối đa chỉ 10 điểm.

Tuy nhiên, một trong các bài báo quốc tế do thí sinh nộp đã bị rút khỏi tạp chí (Chronic Obstr Pulm Dis. 2025 Jul 25;12(4):294-303). Do đó, điểm kinh nghiệm nghiên cứu giảm còn 9,5, kéo tổng điểm trung bình xuống 88,3. Hội đồng tuyển sinh thống nhất điều chỉnh điểm, song kết quả trúng tuyển của thí sinh không thay đổi.

Ngoài vụ việc trên, mới đây, chương trình Y Việt - Đức do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hợp tác với Đại học Johannes Gutenberg Mainz (CHLB Đức) triển khai từ năm 2013 bị phía Đức dừng đột ngột. Lý do phía Đức đưa ra là Viện IMPP (Viện ra đề thi Y - Dược của Đức) ngừng cung cấp đề thi quốc gia M2 sau năm 2027; mô hình đào tạo song song không còn duy trì được tính tương đương với hệ thống y khoa Đức; cùng với việc cắt giảm ngân sách tại bang Rheinland-Pfalz và chính sách rà soát các chương trình quốc tế của trường đại học công lập Đức.

Hiện nhà trường đưa ra các phương án để giải quyết cho sinh viên đang học dang dở chương trình Y Việt - Đức, trong đó có thể đưa sinh viên sang Đức thi M2 - Hammerexamen vào cuối năm thứ 5 trong 3 ngày liên tiếp.