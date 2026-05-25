Ngày 25/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phùng Văn Tồn (SN 1965, trú tại thôn Bản Duồng, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, trước đó vào khoảng 13h15 ngày 9/5, tại thôn 9, xã Chợ Đồn, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Chợ Đồn thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện Phùng Văn Tồn điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Tồn không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy.

Khi di chuyển đến khu vực lực lượng Công an xã Chợ Đồn đang phối hợp làm nhiệm vụ, Tồn tiếp tục có hành vi chống đối. Đối tượng giật gậy nhựa của cán bộ đang làm nhiệm vụ, sau đó lấy dao từ xe mô tô ra khua khoắng, đe dọa nhằm cản trở việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Quá trình chống đối, Tồn đã dùng dao kề vào cổ một cán bộ công an xã Chợ Đồn khiến cán bộ này bị thương. Mặc dù tổ công tác nhiều lần yêu cầu chấp hành, đối tượng vẫn tiếp tục sử dụng dao uy hiếp lực lượng chức năng rồi điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên xác định Phùng Văn Tồn có hành vi chống người thi hành công vụ khi không chấp hành hiệu lệnh và sử dụng vũ lực cản trở lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.