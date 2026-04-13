Liên quan vụ nữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, Hà Nội), đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang rà soát camera, truy vết và thu thập thông tin từ nhân chứng để làm rõ nguyên nhân.

“Qua kiểm tra, nữ tài xế L.T.T. không vi phạm nồng độ cồn, không có chất ma túy trong máu”, đại diện Đội CSGT thông tin.

CSGT đã đưa nữ tài xế đến bệnh viện để xét nghiệm chất ma túy và nồng độ cồn. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo đại diện đơn vị, qua làm việc, nữ tài xế L.T.T. cho biết do mâu thuẫn gia đình dẫn đến tâm lý bất ổn, thiếu tập trung quan sát khi điều khiển phương tiện nên đã gây ra tai nạn liên hoàn.

Trước đó, khoảng 19h ngày 13/4, chị L.T.T. (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô mang BKS 30L-221.XX lưu thông trên phố Doãn Kế Thiện, theo hướng đi phố Trần Vỹ.

Khi đến trước số nhà 52 phố Doãn Kế Thiện, xe ô tô đã đâm vào xe máy mang BKS 18D1-741.XX do anh V.T.C. (SN 2006, quê Ninh Bình) điều khiển.

Ô tô do nữ tài xế điều khiển bị hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: Đình Hiếu

Sau đó, ô tô của chị L.T.T. tiếp tục va chạm với xe máy BKS 29X3-075.XX do chị N.T.T. (SN 1991, trú tại Hà Nội) điều khiển. Chưa dừng lại, ô tô này còn đâm vào đuôi xe tải BKS 29H-746.XX, rồi lao sang làn đường ngược chiều, va chạm với ô tô BKS 30E-393.XX.

Vụ tai nạn khiến 4 phương tiện bị hư hỏng.