MS 2026.045

Tại Bệnh viện Việt Đức, tính mạng ông Ngô Văn Giới (52 tuổi, ở thôn Nam Trạch, xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) hiện trở nên hết sức mong manh. Người đàn ông với đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt gầy guộc ngày đêm chống chọi với căn bệnh quái ác. Cuộc đời ông dường như là chuỗi dài những bất hạnh bủa vây.

Năm 1998, một cơn sốt bất ngờ ập đến khiến nửa thân dưới của ông mất khả năng vận động. Từ đó, chiếc xe lăn trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống của ông. Dù vậy, ông vẫn kiên cường, cố gắng sống tiếp để vợ bớt phần vất vả.

Hai tháng trước, ông Giới xuất hiện một mụn nhỏ ở mông nhưng do phải ngồi xe lăn nên không cảm nhận rõ rệt, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Khi ông vào Bệnh viện Đa khoa phường Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) khám, bác sĩ cho biết vết mụn nhọt đã hoại tử rất nguy hiểm.

Sau đó, ông được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Bác sĩ chẩn đoán vết mụn nhọt đã hoại tử gây suy thận, viêm tấy lan tỏa bìu, đồng thời nhiễm trùng một phần hậu môn, lan đến đại tràng buộc phải đặt hậu môn nhân tạo.

Từ ngày 10/1/2026 đến ngày 2/2/2026, ông Giới đã trải qua 3 lần phẫu thuật. Tuy nhiên, nguy cơ tử vong vẫn chưa thuyên giảm. Các bác sĩ dự kiến ông Giới phải phẫu thuật thêm vài lần nữa.

Từ ngày ông Giới nằm viện, em trai ông là anh Ngô Văn Duẩn (SN 1985) luôn túc trực và chăm sóc.

Để có tiền chữa bệnh cho chồng, bà Trương Thị Lụa (vợ ông Giới) ở nhà chạy vạy vay mượn khắp nơi. Bà vừa tranh thủ chăm mấy sào ruộng, vừa nhận thêm các công việc lao động chân tay để có thêm chi phí.

Bị liệt 30 năm, nay lại gặp biến chứng nặng khiến sự sống của ông Giới đang rất mong manh

Từ khi chồng lâm bệnh nặng, gánh nặng tài chính càng đè nặng lên vai bà Lụa. Hai vợ chồng bà không có con chung nên đã nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi. Hiện cô con gái lớn đi làm công tại một tiệm cắt tóc để góp phần san sẻ khó khăn với mẹ. Còn cậu con trai nhỏ mới 2 tuổi, bà Lụa vẫn phải chăm sóc hằng ngày.

Bà Lụa nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi chỉ mong chồng sớm khỏe lại để được về nhà. Như thế cũng là tốt cho gia đình lắm rồi, ông ấy cả đời khổ sở nằm liệt vì bệnh tật”.

Hiện gia đình ông Giới đang gánh khoản nợ hơn 50 triệu đồng tiền viện phí. Từng ngày trôi qua, chi phí điều trị và phẫu thuật cho ông Giới còn tăng thêm nhiều càng đè nặng lên vai bà Lụa. Một mình bà Lụa cùng con gái không thể xoay xở nổi.

Những ngày Tết vừa qua đối với bà Lụa là quãng thời gian buồn nhất, bởi ông Giới vẫn nằm trên giường bệnh chưa biết ra sao, còn 3 mẹ con bà vẫn cố gắng chạy vạy, vay mượn để lo cho ông. Tuy nhiên, số tiền vay mượn được cũng chẳng được là bao.

Nhìn anh trai nằm trên giường bệnh đối diện với những cơn đau, anh Duẩn nghẹn ngào:

“Anh tôi chẳng thể sống như người bình thường, cả đời mắc bệnh tật. Anh còn sống ngày nào, chúng tôi mừng ngày ấy. Bác sĩ nói, bệnh của anh tôi không phải không chữa được, nhưng chi phí quá tốn kém, gia đình không còn khả năng lo nổi”.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Giới

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Ngô Văn Giới nhập viện và bị chẩn đoán suy tim, suy thận, liệt hai chi dưới. Sau khi đặt hậu môn nhân tạo và 3 lần phẫu thuật, thời gian tới, bệnh nhân cần phải phẫu thuật thêm từ 1–2 lần.

Hoàn cảnh bệnh nhân ngặt nghèo, rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có cơ hội tiếp tục điều trị, vượt qua giai đoạn hiểm nghèo.

Bạn đọc giúp đỡ ông Ngô Văn Giới có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.045 (ông Ngô Văn Giới) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Ngô Văn Duẩn (em trai ông Ngô Văn Giới) theo địa chỉ: Thôn Nam Trạch, xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0974113188