MS 2026.043

Ban ngày tranh thủ đi làm, tối lủi thủi vào bệnh viện thăm cha là ông Nguyễn Thành Phú (64 tuổi), anh Nguyễn Lê Thành Quý (SN 1998, ngụ ở phường Cát Lái, TPHCM) không ngờ bệnh tình của cha lại nghiêm trọng đến vậy.

Ông Phú biết con trai đang chật vật kiếm từng đồng nên luôn giấu bệnh.

Trước khi nhập viện, ông Phú thỉnh thoảng ho ra máu, người mệt mỏi. Thế nhưng vì sợ con lo lắng trong cảnh gia đình đã quá nghèo túng, ông nói dối rằng sức khỏe của ông chỉ do thay đổi thời tiết.

Một ngày nghỉ làm ở nhà, anh Quý tá hỏa khi thấy cha nôn ra máu. Anh lập tức đưa cha vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu. Tại đây, bác sĩ khoa Hô hấp Phạm Huỳnh Nam Phong, cho biết, ông Phú nhập viện trong tình trạng mất máu nặng, các chỉ số sinh hiệu (PV - nhiệt độ, huyết áp, nhịp tim, nhịp thở…) bắt đầu bị ảnh hưởng. Sau khi được truyền máu và nội soi, bác sĩ phát hiện ông có một ổ loét lớn, sâu ở tá tràng. Ngoài ra, ông còn bị viêm phổi nặng, phải thở oxy hỗ trợ.

Theo đánh giá của bác sĩ, nếu được điều trị đầy đủ, ông Phú có khả năng hồi phục và có thể đi làm trở lại. Tuy nhiên, quá trình điều trị kéo dài và do không có bảo hiểm y tế nên chi phí rất tốn kém.

Không có nhà cửa, ba cha con anh Quý sống trong phòng trọ chật hẹp, cuộc sống quanh năm thiếu trước hụt sau. Ở tuổi 64, ông Phú vẫn phải chạy xe ôm, phụ bốc vác ở chợ để mưu sinh.

Từ ngày mẹ anh qua đời, chị gái anh Quý là Nguyễn Lê Kim Sang (SN 1996) trở nên ít nói, mắc trầm cảm, phải uống thuốc và tái khám thường xuyên. Thương cha và chị, anh Quý nghỉ học sớm, làm đủ việc kiếm sống. Hiện anh làm phụ bếp cho một quán ăn nhỏ với mức công khoảng 300.000 đồng/ngày, song công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định.

Từ ngày cha nhập viện, anh xin nghỉ làm để túc trực chăm sóc. Chi phí điều trị mỗi ngày quá cao, có thời điểm anh đành xin bác sĩ cho cha về nhà uống thuốc để bản thân tiếp tục đi làm kiếm tiền. Nhưng chỉ một tuần sau, sức khỏe ông Phú trở nặng, anh lại hốt hoảng đưa cha vào viện cấp cứu lần nữa.

Ngồi bên giường bệnh, anh Quý nghẹn ngào: “Giờ tôi thật sự bế tắc không biết làm sao. Lương tháng rồi đã ứng hết, có mỗi chiếc xe máy là phương tiện đi lại tôi cũng phải mang đi cầm cố, nhưng cũng chỉ được 3 triệu đồng, hiện giờ trong túi còn đúng 200.000 đồng. Nghe bác sĩ nói phải đóng viện phí hơn 50 triệu đồng mà tôi bủn rủn chân tay, không biết xoay xở ở đâu”.

Anh Quý mới xin làm phụ bếp được hơn hai tháng thì cha đổ bệnh. Một tháng xin nghỉ đến 15 ngày, anh không biết mình có còn giữ được việc làm hay không. Trong khi đó, tiền trọ, sinh hoạt hàng ngày và thuốc men cho chị gái vẫn phải lo từng đồng.

Anh đã chạy vạy khắp người thân nhưng đều bất lực. “Họ hàng cũng chẳng ai khá giả, nhiều người phải tha hương mưu sinh như gia đình tôi nên không giúp được gì”, anh bần thần nói.

Bác sĩ đánh giá, ông Phú có khả năng phục hồi sức khỏe như trước nhưng phải điều trị dài ngày.

Với nhiều gia đình, hơn 50 triệu đồng là khoản tiền lớn nhưng vẫn có thể xoay xở. Còn với cha con ông Phú lúc này, đó là con số quá sức. Tài sản duy nhất là chiếc xe máy cũ dùng đi làm cũng đã mang đi cầm cố để đóng tạm viện phí. Trong nhà anh hiện giờ chẳng còn gì.

Chứng kiến hoàn cảnh éo le của ba cha con anh Quý, các bác sĩ không khỏi xót xa. Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã liên hệ Báo VietNamNet mong muốn làm cầu nối, kêu gọi sự chung tay của bạn đọc hảo tâm, giúp ông Phú có cơ hội được điều trị đến nơi đến chốn.

Sự sẻ chia lúc này không chỉ giúp ông Phú vượt qua cơn nguy kịch, mà còn giúp hai người con có điểm tựa, không bị chênh vênh giữa cuộc đời.

Bạn đọc giúp đỡ ông Nguyễn Thành Phú có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.043 (ông Nguyễn Thành Phú) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Nguyễn Lê Thành Quý (con ông Phú) theo địa chỉ: Khu phố 2, phường Cát Lái, TPHCM. Số điện thoại: 0702197431