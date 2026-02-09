MS 2026.040

Mỗi lần nhắc đến bệnh tình của con gái, anh Trần Văn Duy (SN 1989, ở bản Pom Lót, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên) không giấu được nỗi đau. Anh hiểu rõ bệnh ung thư xương cột sống của Ngọc đã bước sang giai đoạn nặng, diễn biến ngày càng phức tạp.

Cô bé Trần Bảo Ngọc 14 tuổi bị ung thư xương cột sống di căn phổi

Ngọc là con gái đầu lòng của anh Duy và chị Đặng Thị Loan. Mới 14 tuổi, cô bé đã phải gánh chịu những cơn đau dày vò.

Tháng 5/2024, Ngọc bắt đầu có biểu hiện đau lưng. Ban đầu, gia đình nghĩ do con vận động nhiều. Thế nhưng không lâu sau, đôi chân Ngọc yếu dần, lúc đi thường xuyên vấp ngã. Lo lắng, anh Duy đưa con đi khám tại Bệnh viện tỉnh Điện Biên. Kết quả cho thấy Ngọc có khối u ở cột sống. Gia đình lập tức đưa Ngọc xuống Hà Nội, vào Bệnh viện Việt Đức để làm sinh thiết.

Kết quả sinh thiết như nhát dao cứa vào trái tim vợ chồng anh Duy: con gái mắc u ác tính. Sau đó, Ngọc được chuyển sang Bệnh viện K để tiếp tục điều trị bằng hóa chất.

Từ tháng 6/2024 đến tháng 2/2025, Ngọc trải qua 15 mũi hóa trị. Mỗi lần truyền hóa chất, cơ thể nhỏ bé của Ngọc yếu và rất mệt mỏi, tóc rụng dần. Thế nhưng, khi cơn đau dịu xuống, cô bé vẫn nở nụ cười, đòi vẽ tranh, trò chuyện với em gái Trần Yến Nhi (SN 2015) – người ngày đêm mong Ngọc sớm trở về nhà.

Sau nhiều tháng điều trị, sức khỏe Ngọc có dấu hiệu cải thiện. Bác sĩ cho Ngọc về nhà theo dõi, hẹn tái khám định kỳ 3 tháng một lần. Cả gia đình vỡ òa trong hy vọng. Đầu năm 2025, Ngọc háo hức trở lại trường sau thời gian dài bảo lưu, mong được gặp lại bạn bè, thầy cô.

Căn bệnh quái ác đang đe doạ tính mạng Ngọc từng ngày

Thế nhưng niềm vui của Ngọc quá ngắn ngủi. Tháng 10/2025, đôi chân Ngọc lại yếu dần. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Việt Đức khiến cả gia đình chết lặng: ung thư đã di căn sang phổi. Ngọc tiếp tục nhập viện, truyền thêm hai mũi hóa chất tại Bệnh viện K để níu kéo sự sống.

Gia đình Ngọc vốn không khá giả. Chị Loan là giáo viên mầm non tại xã Thanh Yên (tỉnh Điện Biên), thu nhập chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt và lo học hành cho con gái út. Trong khi chi phí điều trị cho Ngọc lên tới gần 50 triệu đồng mỗi tháng, vượt xa khả năng của gia đình.

Để cứu con, vợ chồng anh Duy phải vay mượn khắp nơi, từ anh em họ hàng, thậm chí vay cả ngân hàng. Đến nay, số nợ đã vượt quá 300 triệu đồng. Anh Duy buộc phải nghỉ việc để vào viện chăm sóc con, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào đồng lương của chị Loan.

Ngoài căn nhà nhỏ ở quê, vợ chồng anh Duy chẳng có tài sản gì đáng giá. Thứ còn lại lớn nhất là tình thương của gia đình và niềm hy vọng mong manh vào một phép màu. Điều khiến những người gặp Ngọc không thể quên chính là nụ cười trong veo của em. Dù biết mình mắc bệnh ung thư, Ngọc vẫn nghĩ đơn giản rằng đi viện rồi sẽ khỏi, sẽ sớm được trở về nhà, tiếp tục đến trường như trước.

Từ ngày Ngọc mắc bệnh hiểm nghèo phải vào viện điều trị liên tục, gia đình lâm cảnh kiệt quệ

Nhìn con vô tư giữa cơn bạo bệnh, anh Duy nghẹn ngào: “Con biết mình bị ung thư nhưng không hề sợ hãi hay bi quan. Con chỉ hỏi 'bao giờ được về nhà, bao giờ lại được đi học hả bố'. Thấy con như vậy, tôi càng thương con hơn, nhưng cũng đau lòng không biết tương lai rồi sẽ ra sao”.

Xác nhận với phóng viên, ông Lò Văn Hinh, Trưởng bản Pom Lót (xã Sam Mứn), cho biết, cháu Trần Bảo Ngọc là công dân địa phương. Trước đây, vợ chồng anh Duy chăm chỉ làm ăn, cuộc sống đủ trang trải. Tuy nhiên, từ ngày cháu Ngọc mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình phải thường xuyên đưa con đi điều trị dài ngày, kinh tế ngày càng kiệt quệ, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Bạn đọc giúp đỡ em Trần Bảo Ngọc có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.040 (em Trần Bảo Ngọc) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Trần Văn Duy (bố của Bảo Ngọc) theo địa chỉ: bản Pom Lót, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên. Số điện thoại: 0376218004.