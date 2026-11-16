Bức xúc vì 2 học trò cùng lúc bị siêu mẫu Anh Thư loại, Võ Hoàng Yến phản ứng gay gắt cho rằng đàn chị thiếu công tâm, “chơi dơ”.

Tại tập 7 của The Face Vietnam 2026, các thí sinh bước vào thử thách thực hiện fashion film dài không quá 120 giây quảng cáo trang phục.

3 huấn luyện viên The Face Vietnam 2026.

Theo quy định, mỗi đội có 180 phút thực hiện sản phẩm. Tuy nhiên, nhờ lợi thế chiến thắng ở tập trước, Võ Hoàng Yến được quyền lấy 15 phút của 1 trong 2 đội đối thủ để tăng thời gian cho đội mình. Cô quyết định chọn đội Anh Thư.

Với kinh nghiệm quảng cáo, đóng phim điện ảnh lẫn truyền hình nhiều năm, Anh Thư dễ dàng chiếm ưu thế ở vòng thi. Nữ HLV nhận nhiều lời khen về cách xây dựng câu chuyện, góc quay đẹp để tôn được tinh thần trang phục.

Siêu mẫu Anh Thư và Võ Hoàng Yến lăn xả giúp các học trò hoàn thành thử thách.

Trong khi đó, Võ Hoàng Yến và các học trò tỏ ra loay hoay khi triển khai ý tưởng kịch bản, bị nhận xét hơi rối. Còn H’Hen Niê cũng không được đánh giá cao về đường dây câu chuyện dù các thí sinh trong đội của cô đều sở hữu ngoại hình đồng đều.

Kết quả, Anh Thư giành chiến thắng và nắm quyền khi bước vào phòng loại. Võ Hoàng Yến cử Mai Bảo Vinh và Nguyễn Minh Anh còn H’Hen Niê chọn Đỗ Hoàng Sơn và Vũ Quỳnh Hải Yến để đối diện quyết định cuối cùng từ HLV thắng.

Anh Thư quyết định loại Mai Bảo Vinh và Minh Anh (bên phải) của team Võ Hoàng Yến.

Siêu mẫu Anh Thư bất ngờ khi Võ Hoàng Yến đưa Mai Bảo Vinh vào cửa nguy hiểm, bởi đây là thí sinh mạnh, màu sắc nhất trong đội đàn em. Cô quyết định loại cả Mai Bảo Vinh và Nguyễn Minh Anh, khiến Võ Hoàng Yến cùng lúc mất 2 thành viên trong đội.

Mâu thuẫn giữa Anh Thư và Võ Hoàng Yến tiếp tục căng thẳng khi cả 2 công khai tranh luận về cách ứng xử trong vòng loại.

Clip màn tranh luận giữa siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Anh Thư

Võ Hoàng Yến cho biết cô không bất ngờ trước kết quả bởi đã phần nào dự đoán được tình huống này. Ở vòng loại trước, cô cư xử văn minh, công bằng với Anh Thư và nghĩ đàn chị cũng có những suy nghĩ tương tự. Tuy nhiên, diễn biến lần này khiến nữ siêu mẫu cảm thấy hối hận vì đã đối xử tử tế.

“Em không có gì làm lạ vì cũng đoán trước được kết quả. Ở vòng loại trước, em đã cư xử văn minh và công bằng với chị. Em nghĩ chị cũng đã có những suy nghĩ vì chị cũng là người lớn. Nhưng hôm nay em hối hận khi sống tử tế với chị”, Võ Hoàng Yến nhắn nhủ đàn chị.

Nữ siêu mẫu còn cho rằng Anh Thư không còn là người mà cô từng biết, đồng thời gay gắt nhận xét: “Sông sâu nước chảy đá mòn, em chơi quá đẹp, chị thì chơi dơ”.

Võ Hoàng Yến nghẹn ngào khi 2 trò cưng bị loại.

Anh Thư nói cô tiếc vì Võ Hoàng Yến đã sử dụng chiêu trò vào những phút cuối của vòng thi. Một lý do khác khiến Anh Thư đi đến quyết định này là cô không muốn H'Hen Niê rơi vào tình huống phải "banh team".

Sau tập 7, cả 3 HLV đều còn 3 thành viên, tạo nên sự cân bằng về đội hình trước những thử thách tiếp theo trên hành trình tìm kiếm Quán quân The Face Vietnam 2026.

Ảnh, clip: BTC