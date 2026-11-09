Với chiến thắng lần thứ 3 liên tiếp tại The Face Vietnam 2026, siêu mẫu Võ Hoàng Yến quyết định loại diễn viên Lãnh Thanh và Ánh Vy - 2 học trò của Anh Thư và H'Hen Niê.

Võ Hoàng Yến thắng lần thứ 3 liên tiếp

Trong tập 6 The Face Vietnam 2026, 14 thí sinh bước vào thử thách chính với nội dung catwalk. Các người mẫu được chia thành 4 nhóm, lần lượt chinh phục chuỗi yêu cầu liên hoàn: Trình diễn và tạo dáng trên máy chạy bộ, di chuyển xuống cầu thang bằng giày cao gót, sau đó phối hợp tạo dáng cùng các thành viên khác.

Võ Hoàng Yến vỡ òa khi lần thứ 3 liên tiếp giành chiến thắng tại The Face Vietnam 2026.

Với phong độ ổn định và phần thể hiện đồng đều của các thành viên, đội Võ Hoàng Yến tiếp tục giành chiến thắng. Đây là lần thứ 3 liên tiếp đội nữ siêu mẫu đứng đầu thử thách. Trước thành tích này, Võ Hoàng Yến không giấu được niềm tự hào, nhất là khi catwalk vốn là thế mạnh gắn liền với tên tuổi của cô.

4 gương mặt có phần thể hiện chưa tốt thuộc 2 đội HLV H’Hen Niê và Anh Thư phải đối diện với nguy cơ dừng cuộc chơi. Đó là Lãnh Thanh, Ngô Trần Hải Yến (đội Anh Thư) và Đỗ Hoàng Sơn, Ánh Vy (đội H’Hen Niê).

Lãnh Thanh gây sốc

Diễn viên Lãnh Thanh dừng hành trình tại The Face Vietnam 2026.

Tâm điểm của vòng loại thuộc về diễn viên Lãnh Thanh khi anh chia sẻ câu chuyện bản thân. Nam diễn viên khẳng định đến với chương trình không đơn thuần để tìm kiếm sự nổi tiếng mà còn muốn truyền tải một thông điệp có ý nghĩa. Trong lúc chia sẻ, nam thí sinh bất ngờ tự tát mạnh vào mặt khiến các HLV và những người có mặt tại trường quay sửng sốt.

Đằng sau hành động này là câu chuyện đau lòng về người cô trong gia đình đã mất tích từ lâu. Lãnh Thanh nghẹn ngào nhắc lại sự việc và bày tỏ mong muốn thông qua chương trình gửi lời cảnh tỉnh đến những cô gái trẻ. Anh mong họ tỉnh táo trước những lời dụ dỗ, tránh đặt niềm tin sai chỗ để rồi rơi vào hoàn cảnh đáng tiếc.

Võ Hoàng Yến góp ý diễn viên Lãnh Thanh

Nhận xét về hành trình của Lãnh Thanh, Võ Hoàng Yến đánh giá nam diễn viên đã có nhiều thay đổi tích cực qua các vòng thi. Anh dần khắc phục sự cứng nhắc, biết cách thể hiện bản thân tự nhiên hơn thay vì cố gắng tạo áp lực cho chính mình. Dù ghi nhận sự tiến bộ đó, nữ siêu mẫu vẫn kỳ vọng Lãnh Thanh sẽ thể hiện được nhiều hơn, nhất là với vai trò anh cả trong nhà chung.

Vốn có kinh nghiệm trình diễn catwalk, nữ siêu mẫu đưa ra bài kiểm tra yêu cầu các thí sinh thể hiện khả năng catwalk theo phong cách đối lập. Thử thách buộc các gương mặt phải thay đổi cách trình diễn, thoát khỏi sở trường quen thuộc để chứng minh khả năng thích ứng trước những yêu cầu khác nhau của nghề người mẫu.

4 thí sinh tại vòng loại.

Phần thể hiện này giúp HLV có thêm cơ sở đánh giá năng lực và tiềm năng của từng thí sinh. Lãnh Thanh và Ánh Vy là 2 cái tên dừng lại sau khi thử thách không đạt.

Đón nhận kết quả bị loại, Lãnh Thanh không giấu được xúc động. Nam diễn viên rưng rưng nước mắt và nhìn nhận quãng thời gian tham gia cuộc thi là một trải nghiệm đẹp, để lại cho anh nhiều cảm xúc.

Như vậy, đội Anh Thư và đội H’Hen Niê đều mất 1 thành viên sau tập 6.

Ảnh, clip: BTC