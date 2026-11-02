HLV Anh Thư công khai nghi vấn đội H'Hen Niê gian lận, yêu cầu nhà sản xuất làm rõ sự việc, thậm chí dọa chấm dứt hợp đồng và bỏ về giữa buổi ghi hình "The Face Vietnam" 2026.

Tập 5 The Face Vietnam 2026 lên sóng tối 1/11, 3 đội HLV Võ Hoàng Yến, Anh Thư và H'Hen Niê thực hiện video quảng cáo mỹ phẩm, kết hợp quay Glambot (kỹ thuật ghi hình bằng máy quay tốc độ cao gắn trên cánh tay robot - PV).

Đại diện nhãn hàng chọn mỗi đội một thí sinh có phần thể hiện tốt nhất, gồm Đỗ Hoàng Sơn (đội H'Hen Niê), Nam Hoàng (đội Võ Hoàng Yến) và Thư Thor (đội Anh Thư).

Bộ ba HLV hướng dẫn các thí sinh bước vào thử thách tập 5.

Chung cuộc, Võ Hoàng Yến và team được công bố giành chiến thắng ở phần thi thử thách. Điều này đồng nghĩa 2 HLV H’Hen Niê và Anh Thư phải cử 2 thí sinh để bước vào vòng loại theo luật chơi.

Vòng loại chưa bắt đầu, không khí trở nên căng thẳng khi HLV Anh Thư công khai tố đội H'Hen Niê có dấu hiệu gian lận. Theo nữ siêu mẫu, editor (biên tập viên - người dựng) đội H'Hen Niê bị phát hiện theo dõi trực tiếp màn hình monitor và trao đổi với một người khác trong quá trình ghi hình.

HLV Anh Thư cho rằng việc này có thể ảnh hưởng đến tính minh bạch của cuộc thi. Nếu được xem trước diễn biến, biên tập viên có thể chủ động tính toán hướng dựng và xây dựng mạch kịch bản, tạo lợi thế cho đội mình.

Anh Thư yêu cầu nhà sản xuất làm rõ quy định về quyền theo dõi monitor của ê-kíp các HLV. Nữ HLV còn đặt giả thiết H'Hen Niê giấu tai nghe dưới bộ tóc giả để nhận chỉ dẫn từ editor, giúp thí sinh thể hiện trơn tru hơn.

Trước loạt chất vấn, HLV H'Hen Niê kiên quyết phủ nhận việc gian lận và khẳng định luôn thi đấu trung thực. Cô đáp trả bằng câu nói: “Em tên Hen, chứ em không có hèn”.

Cho rằng bản thân nhiều lần chịu thiệt thòi trong cuộc chơi, Anh Thư yêu cầu nhà sản xuất ban hành thể lệ cụ thể bằng văn bản cho từng thử thách. Nếu yêu cầu không được đáp ứng, cô sẵn sàng chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Sau màn tranh luận căng thẳng, nữ HLV rời phim trường và tuyên bố không tham gia ghi hình vòng loại.

Chuẩn bị cho màn loại trừ, siêu mẫu Anh Thư chọn Hồng Linh và Hải Yến - 2 thí sinh có màn thể hiện yếu nhất đội, H’Hen Niê tỏ ra khó khăn khi đưa ra quyết định. Ngoài Trường Giang mắc lỗi trong set quay, cô đã sử dụng cách bốc thăm để chọn thêm Xuân Thắng.

H'Hen Niê bật khóc nức nở vì tưởng cùng lúc bị loại 2 gà cưng.

Võ Hoàng Yến không đồng tình với cách H'Hen Niê để kết quả loại thí sinh phụ thuộc vào may rủi. Nữ siêu mẫu đưa ra hai lựa chọn cho đàn em: Tự bốc thăm để quyết định người phải ra về hoặc chấp nhận để cô loại cả 2 thí sinh.

Màn loại trừ căng thẳng khiến H'Hen Niê bật khóc nức nở

Tuy nhiên, H’Hen Niê kiên quyết phản đối việc bốc thăm, Võ Hoàng Yến quyết định “chơi chiêu”. Cô bất ngờ tuyên bố loại Xuân Thắng nhằm thử phản ứng của đàn em. Điều này khiến H’Hen Niê bật khóc nức nở ngay trong phòng loại. Khi biết đây chỉ là một phép thử và Xuân Thắng vẫn được giữ lại, cô vỡ òa hạnh phúc.

Bốn thí sinh bước vào vòng loại.

Hai thí sinh chia tay chương trình là Hồng Linh (đội Anh Thư) và Trường Giang (H'Hen Niê). Sở hữu chiều cao lần lượt 1,86m và 1,92m, họ cũng là thí sinh nữ và nam cao nhất mùa giải. Tuy nhiên, cả hai gặp khó khăn khi thực hiện thử thách, nhiều lần bị các HLV nhắc nhở và phải ghi hình lại để hoàn thiện phần thi. Sau tập này, đội Võ Hoàng Yến vẫn giữ đủ 5 thành viên, trong khi hai đội Anh Thư và H'Hen Niê cùng còn 4 thí sinh.

Ảnh, clip: BTC