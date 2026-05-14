Trường Tiểu học Hòa Bình (Phường Sài Gòn, TPHCM) vừa phát thông báo phản ánh thông tin giả mạo liên quan đến công tác tuyển sinh, cập nhật dữ liệu học sinh khối lớp 5.

Theo nhà trường, vào lúc 9h50 ngày 13/5, một số cha mẹ học sinh khối 5 thông báo đến giáo viên chủ nhiệm về việc nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ (037 5846182). Người gọi tự xưng là “cô Hương” thông báo dữ liệu học sinh trên ứng dụng VNelD bị lỗi và yêu cầu cha mẹ học sinh đến trường, mang theo giấy khai sinh, căn cước công dân để làm hồ sơ học bạ điện tử.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã kịp thời triển khai thông báo đến giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh toàn khối 5 nhằm cảnh báo, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Trường Tiểu học Hòa Bình cũng cảnh báo gấp đến các phụ huynh: “Sắp đến thời điểm tuyển sinh đầu cấp, kẻ gian có nhiều kịch bản lừa đảo trực tuyến. Vì vậy, nhà trường đề nghị cha mẹ học sinh nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu từ các cuộc gọi lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, hồ sơ học sinh hoặc mã xác thực dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được xác minh từ giáo viên chủ nhiệm hoặc kênh thông tin chính thức của nhà trường”.

Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn cũng ra thông báo khẩn về việc cảnh giác chiêu trò lừa đảo.

Nhà trường cho hay, hiện nay, ở một số trường học trên địa bàn TPHCM nhận được thông tin về việc một số đối tượng xấu mạo danh giáo viên/cán bộ trường học để gọi điện cho phụ huynh (đặc biệt là khối lớp 5) về công tác tuyển sinh cuối cấp. Trường này cũng lưu ý phụ huynh một số dấu hiệu nhận biết như: Kẻ gian tự xưng là cán bộ Phòng Văn hoá - Xã hội hoặc cán bộ nhà trường, báo rằng dữ liệu VNeID của con bị lỗi; Yêu cầu ba mẹ phải đi nộp hồ sơ gấp hoặc gọi vào số máy lạ để lấy mã định danh.

Để đảm bảo an toàn, Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn lưu ý phụ huynh bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân hay mã số qua điện thoại cho người lạ.

Bên cạnh đó, cần xác thực bởi mọi thông tin về hồ sơ, tuyển sinh đều sẽ được giáo viên chủ nhiệm trao đổi trực tiếp hoặc thông báo qua kênh chính thức của lớp.