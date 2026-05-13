Trao đổi với VietNamNet, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã tiếp nhận phản ánh của phụ huynh học sinh và thông tin báo chí liên quan đến hoạt động giáo dục tại cơ sở mang tên “St. Mary’s International School”, địa chỉ Lô C3, khu đô thị mới Yên Hòa, Hà Nội.

Sự việc bắt nguồn từ phản ánh của một phụ huynh có con từng theo học tại Trường Liên cấp St. Mary’s International School (phường Yên Hòa). Phụ huynh này bày tỏ lo ngại về tính pháp lý trong quá trình hoạt động của cơ sở giáo dục, đồng thời đặt câu hỏi về giá trị hồ sơ học tập của học sinh sau khi chuyển trường.

Theo phản ánh, học sinh sinh năm 2013 đã theo học tại trường từ tháng 8/2021 đến tháng 6/2025. Tuy nhiên, khi làm thủ tục chuyển trường, phụ huynh phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy cơ sở này chưa có hoặc chưa chứng minh được giấy phép hoạt động giáo dục theo quy định.

Theo Sở GD-ĐT, qua rà soát hồ sơ pháp lý, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 2131/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 cho phép thành lập Trường Mầm non quốc tế St. Mary’s. Sở GD-ĐT Hà Nội đã ban hành Quyết định 872/QĐ-SGDĐT ngày 16/6/2021 cho phép cơ sở này tổ chức hoạt động giáo dục ở bậc mầm non. Các nội dung liên quan khác đang được tiếp tục xác minh theo quy định.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã yêu cầu Trường Mầm non quốc tế St. Mary’s và Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Toàn Cầu (GIS) báo cáo, giải trình và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan; đồng thời tiếp tục rà soát, đối chiếu thông tin để làm rõ các nội dung theo phản ánh.

Sở GD-ĐT Hà Nội đã thành lập tổ công tác để kiểm tra, xác minh vụ việc. Kết quả sẽ là cơ sở để xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định (nếu có). Đồng thời, Sở tiếp tục phối hợp với các phường, xã để tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp.