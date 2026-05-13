Sáng 13/5, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2025-2026. Sự kiện nhằm tôn vinh những thành tích xuất sắc của 771 học sinh tiêu biểu.

Mỗi thầy cô thực sự là một tấm gương cho học sinh noi theo

Tại buổi lễ, ông Trần Đức Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành GD-ĐT đạt được trong năm học 2025-2026 với những kết quả toàn diện ở các cấp học. Ông cũng biểu dương, chúc mừng gần 800 học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô, trong đó có 176 em xuất sắc đạt giải thưởng ở các kỳ thi quốc gia, quốc tế được vinh danh.

Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2025-2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Ông Thắng yêu cầu, trong thời gian tới, ngành GD-ĐT Hà Nội cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2026, gồm: Tổ chức tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh; chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT để học sinh đạt kết quả cao nhất trong tốt nghiệp và xét tuyển ĐH, CĐ.

Bên cạnh đó, ngành cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện, góp phần xây dựng Thủ đô thực sự là trung tâm tiêu biểu của cả nước về giáo dục - đào tạo chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, ông yêu cầu xây dựng cơ chế đồng bộ, hiệu quả để phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài Thủ đô, tăng cường đầu tư có trọng điểm cho công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tham dự các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế. Tạo điều kiện để học sinh giỏi Hà Nội có cơ hội học tập, giao lưu tại các môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế.

Với các thầy cô giáo, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ mong muốn mỗi nhà giáo luôn gương mẫu về mọi mặt, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới cách quản lý, dạy học để có thêm nhiều học sinh chăm ngoan, học giỏi hơn nữa. “Làm sao để mỗi thầy cô thực sự là một tấm gương về đạo đức, học tập và sáng tạo, tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Thành phố cam kết tạo mọi điều kiện, chính sách và môi trường xứng đáng để nhà giáo toàn tâm, toàn sức với nghề; đồng thời, thực hiện tốt Luật Nhà giáo, bảo đảm vị thế và quyền lợi chính đáng của các thầy cô”, ông Thắng nhấn mạnh.

Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao bằng khen của UBND TP Hà Nội cho các học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2025-2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Đối với các học sinh, ông Thắng mong các em không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong tương lai; biết quan tâm giúp đỡ bạn bè, cùng thi đua, cùng tiến bộ, đóng góp vào sự phát triển, phồn vinh của đất nước, Thủ đô và góp phần khẳng định vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

“TP Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng, muốn phát triển nhanh và bền vững, trước hết phải chăm lo cho giáo dục. Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai, cho sức cạnh tranh và tầm vóc phát triển lâu dài của Thủ đô”, ông Thắng nhấn mạnh.

Thành phố đang ưu tiên đầu tư hệ thống trường lớp, dành quỹ đất tốt nhất cho giáo dục

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho hay, TP đã và đang ưu tiên tối đa nguồn lực để quy hoạch, đầu tư hệ thống trường lớp đồng bộ, hiện đại, phù hợp với tốc độ đô thị hóa và quy mô dân số; dành quỹ đất tốt nhất cho giáo dục; đầu tư mạnh mẽ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiên tiến; xây dựng môi trường học tập an toàn, sáng tạo và hội nhập để mọi học sinh đều có điều kiện phát triển toàn diện.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hùng.

Gửi gắm tới các học sinh, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội chia sẻ: “Trong thời đại công nghệ, AI có thể ghi nhớ hàng triệu dữ liệu trong tích tắc, nhưng AI không thể thay thế được lòng nhân ái, đạo đức, và ý chí vượt khó mang tính con người. Do đó, thầy cô mong các em không chỉ nỗ lực để trở thành những người học giỏi nhất, mà hãy rèn luyện để trở thành những người có ích nhất. Hãy giữ cho mình một tâm hồn phong phú và một tư duy sắc bén; biết sử dụng và làm chủ công nghệ mà không lệ thuộc hay bị chi phối bởi công nghệ số; biết tự trọng để vươn lên và biết sẻ chia để cùng tiến bộ. Hãy bằng trí tuệ và nhân cách của mình để góp phần xây dựng một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại”.

Ông Hiền cho hay, thời gian tới, ngành GD-ĐT sẽ bước vào một chặng đường mới với những nhiệm vụ trọng tâm mang tính kiến tạo và đột phá. Thứ nhất, giáo dục Hà Nội sẽ không dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ đơn thuần, mà tiến tới xây dựng một hệ sinh thái giáo dục số đồng bộ.

Ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội trao bằng khen cho các học sinh tiêu biểu của Thủ đô năm học 2025-2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Thứ hai là nhiệm vụ nâng tầm giáo dục mũi nhọn và thúc đẩy chuẩn mực giáo dục toàn diện. “Chúng ta quyết tâm thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các khu vực, đồng thời đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM, Robotics và đặc biệt là nâng cao vị thế của tiếng Anh để học sinh tự tin hội nhập toàn cầu”, ông Hiền nói.

Thứ ba, giải phóng sức sáng tạo của đội ngũ nhà giáo và khơi thông nguồn lực xã hội. “Ngành giáo dục sẽ quyết liệt đổi mới phương thức quản trị, tăng cường phân cấp, trao quyền tự chủ mạnh mẽ cho các trường. Song song với đó là chiến lược phát triển đội ngũ nhà giáo có tư duy đổi mới, vững vàng về năng lực số và ngoại ngữ”, ông Hiền nói.