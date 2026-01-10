Pháo phản lực phóng loạt T-122 Sakarya do hãng Roketsan, Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Ảnh: wikipedia

Hệ thống pháo phản lực T-122 Sakarya, do Roketsan phát triển, đại diện cho sự tiến bộ trong lĩnh vực pháo phản lực đa nòng 122mm của Thổ Nhĩ Kỳ, với khả năng cung cấp hỏa lực tập trung mạnh mẽ nhằm vào các mục tiêu ưu tiên cao như pháo binh, radar hay cơ sở logistics.

Được xây dựng trên khung gầm (chassis) xe tải MAN 6x6 hoặc 8x8, hệ thống T-122 Sakarya có trọng lượng khoảng 22,2 tấn, chiều dài 9,2 mét, rộng 2,5 mét và cao 3,1 mét, cho phép di chuyển linh hoạt với tốc độ tối đa 75 km/h và phạm vi hoạt động lên đến 970km.

Với đội ngũ vận hành 5 người, T-122 Sakarya được trang bị 40 ống phóng chia thành hai pod, có thể nâng và xoay thủy lực để điều chỉnh góc bắn từ 0 đến 55 độ dọc và ±110 độ ngang, đảm bảo bao phủ rộng lớn.

Theo en.missilery.info, công nghệ cốt lõi nằm ở hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến như BORA-2100, tự động tính toán dữ liệu bắn dựa trên loại đầu đạn, lưu trữ đến 20 tọa độ mục tiêu và tích hợp dữ liệu khí tượng, giúp giảm thời gian triển khai xuống dưới 15 phút, thậm chí chỉ 5 phút khi sử dụng định vị vệ tinh.

Hệ thống T-122 Sakarya có thể bắn đơn lẻ hoặc bắn loạt (salvo) đầy đủ 40 quả rocket trong chưa đầy 80 giây, phủ kín khu vực mục tiêu 500x500 mét với mật độ hủy diệt cao, đồng thời tương thích với đạn 122mm từ các hệ thống pháo phản lực BM-21 Grad cũ hơn.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ công bố dự án tên lửa pháo binh 122mm tầm bắn mở rộng, hướng tới tầm bắn 60km, tại triển lãm quốc phòng IDEF 2025. Ảnh: turdef.com

Một trong những nâng cấp quan trọng là việc chuyển sang sử dụng pod kín dùng một lần làm từ vật liệu composite, giúp chống chịu môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ từ -40 đến +60 độ C, giảm thời gian nạp đạn xuống chỉ 5 phút nhờ cần cẩu tích hợp và loại bỏ nhu cầu bảo dưỡng định kỳ.

Các phiên bản nâng cấp còn bổ sung cabin bọc thép, hệ thống bảo vệ NBC (hóa học, sinh học, hạt nhân) và điều hòa, tăng cường khả năng sống sót trên chiến trường.

Về thông số tên lửa cơ bản, TR-122 là biến thể chủ lực với tầm bắn tối đa 40km ở mực nước biển hoặc 46 km ở độ cao 600 mét, trọng lượng rocket 65,9kg, đầu đạn nổ mảnh 18,4kg có bán kính hiệu quả ≥20 mét, sử dụng nhiên liệu composite HTPB và ngòi nổ tiếp xúc.

Theo researchgate.net, biến thể TRB-122 tập trung vào đầu đạn nổ mảnh với bán kính ≥40 mét, tầm bắn 30km, trọng lượng 71,6kg và ngòi nổ không tiếp xúc, lý tưởng cho mục tiêu nhân lực phân tán.

Biến thể TRK-122 mang đầu đạn chùm với 50 yếu tố chống nhân lực và chống vật liệu, tầm bắn 30km, sử dụng ngòi nổ điện tử định giờ để phân tán tối ưu.

Điểm nổi bật nhất trong nâng cấp là tích hợp tên lửa dẫn đường, biến T-122 Sakarya từ hệ thống bắn diện rộng thành vũ khí chính xác cao.

Việc thử nghiệm thành công TRLG-122 từ nền tảng xe bán tải đã nhấn mạnh cách Roketsan đang định hình lại vai trò của tên lửa pháo binh trong tác chiến hiện đại. Ảnh: Roketsan

Theo globalsecurity.org, TRG-122 sử dụng hệ thống dẫn đường INS hỗ trợ GPS/GLONASS, đạt độ chính xác ≤10 mét (CEP dưới 20 mét), tầm bắn từ 13 đến 30km (có thể mở rộng đến 40km), trọng lượng 76kg với đầu đạn nổ mảnh 13,5kg chứa bi thép, bán kính hiệu quả 40 mét và hệ thống điều khiển khí động học bằng cơ cấu điện cơ.

Nâng cấp này cho phép tấn công chính xác các mục tiêu như hệ thống phòng không hay trung tâm chỉ huy mà không gây thiệt hại phụ lớn, hoạt động 24/7 trong mọi điều kiện thời tiết.

Phiên bản cao cấp hơn là TRLG-122, dựa trên TRG-122 nhưng bổ sung đầu tìm/dò laser, nâng độ chính xác lên ≤2 mét, phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công điểm với hỗ trợ từ UAV hoặc lực lượng mặt đất chiếu laser.

Những nâng cấp này không chỉ tăng cường hiệu quả chiến đấu mà còn mở rộng ứng dụng của T-122 Sakarya, từ hỗ trợ bộ binh đến tấn công hải quân khi lắp trên xe pickup, như các thử nghiệm gần đây chứng minh khả năng đánh trúng mục tiêu trên biển.

Hệ thống pháo phản lực T-122 Sakarya kết hợp hài hòa giữa sức mạnh truyền thống và công nghệ hiện đại, khẳng định vị thế của Roketsan trong thị trường vũ khí toàn cầu.