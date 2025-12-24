Ảnh: military.com

Trong bối cảnh các cuộc xung đột hiện đại đòi hỏi vũ khí chính xác và cơ động cao, M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) nổi lên như một biểu tượng của công nghệ quân sự Mỹ, với khả năng phóng loạt rocket hoặc tên lửa tầm xa chỉ trong vài chục giây, biến nó thành "thần sấm" trên chiến trường.

Được phát triển từ những năm 1970 để đối phó với lợi thế pháo binh Liên Xô, hệ thống này không chỉ là một khẩu pháo phản lực phóng loạt tiêu chuẩn NATO mà còn là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa cơ khí, điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI), giúp quân đội các nước như Mỹ, Anh, Đức và Ukraine kiểm soát trận địa từ xa mà không cần tiếp cận trực tiếp.

Hệ thống M270 MLRS, hay còn gọi là Multiple Launch Rocket System, được thiết kế dựa trên khung gầm kéo dài của xe chiến đấu Bradley, mang lại độ cơ động vượt trội trên địa hình phức tạp.

Do Lockheed Martin sản xuất, M270 MLRS có trọng lượng chiến đấu khoảng 24 tấn, chiều dài gần 7 mét, chiều rộng 3 mét và chiều cao khi thu gọn khoảng 2,6 mét, cho phép nó dễ dàng di chuyển với tốc độ tối đa lên đến 64 km/h trên đường nhựa.

Động cơ diesel Cummins VTA-903 cung cấp công suất 500 mã lực ở phiên bản gốc, nhưng các biến thể nâng cấp như M270A2 đã được trang bị động cơ 600 mã lực, kết hợp với hệ thống treo thanh xoắn và hộp số cải tiến, giúp tăng cường khả năng vượt địa hình và giảm thời gian bảo dưỡng.

Ảnh: military.com

Kíp lái chỉ cần ba người, bao gồm tài xế, xạ thủ và trưởng kíp, nhờ hệ thống tự động hóa cao, cho phép bắn và rút lui nhanh chóng theo chiến thuật "bắn và chạy" để tránh phản pháo từ đối phương.

Về mặt công nghệ, M270 MLRS nổi bật với hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, từ phiên bản gốc đến các nâng cấp như Improved Fire Control System ở M270A1 và Common Fire Control System ở M270A2, tích hợp GPS và dẫn đường quán tính để đạt độ chính xác cao ngay cả trong môi trường bị nhiễu điện tử.

Hệ thống này cho phép phóng 12 quả rocket hoặc hai tên lửa ATACMS chỉ trong dưới một phút, với khả năng bao phủ diện tích rộng lên đến một kilômét vuông bằng bom chùm hoặc tấn công chính xác điểm bằng đầu đạn đơn nhất.

Các biến thể như M270B1 của Anh hay MARS II của Đức còn được cải tiến với giáp cabin tăng cường chống mảnh văng và IED, đồng thời tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực châu Âu để tuân thủ các hiệp ước quốc tế về đạn chùm.

Thông số kỹ thuật của M270 MLRS đặc biệt ấn tượng ở khả năng tương thích với đa dạng loại đạn dược, từ rocket M26 cơ bản với tầm bắn 32km và đầu đạn chứa 644 bom con chống bộ binh, đến phiên bản nâng cao M26A1 ER đạt 45km.

Ảnh: military.com

Công nghệ dẫn đường GPS/INS được áp dụng ở đạn GMLRS, đẩy tầm bắn lên 92 km với đầu đạn 90kg chứa 182.000 mảnh tungsten, hoặc biến thể ER GMLRS mở rộng lên 150km nhờ động cơ lớn hơn và hệ thống dẫn hướng đuôi.

Đối với tên lửa chiến thuật, ATACMS mang tầm bắn từ 165 km đến 300km, với đầu đạn nặng hơn 500kg có khả năng nổ trên không hoặc xuyên phá, trong khi PrSM mới nhất đạt 499km và chỉ cần hai quả mỗi pod phóng.

Những nâng cấp gần đây, như sản xuất ER GMLRS từ năm 2024, còn tích hợp động cơ ít nhạy cảm hơn để tăng độ an toàn, đồng thời cho phép tích hợp với các hệ thống chỉ huy chung trong chiến tranh đa miền.