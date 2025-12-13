Hệ thống pháo phản lực phóng loạt T-300 Kasirga, còn được biết đến với tên gọi TRG-300 Tiger, đại diện cho một trong những thành tựu nổi bật của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực vũ khí hỗ trợ hỏa lực tầm xa.

Do công ty Roketsan phát triển, Kasirga không chỉ là một bản sao mà còn là phiên bản nâng cấp đáng kể từ hệ thống WS-1 của Trung Quốc, tích hợp các công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu tác chiến hiện đại.

Với khả năng phóng loạt rocket 300mm, hệ thống này đã chứng minh hiệu quả trong việc cung cấp hỏa lực mạnh mẽ, chính xác và linh hoạt, đặc biệt trong các chiến dịch tấn công mục tiêu sâu trong lãnh thổ địch.

Kasirga được đưa vào biên chế Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2000, sau quá trình thử nghiệm kéo dài từ cuối những năm 1990, và nhanh chóng trở thành một phần quan trọng trong hệ thống pháo binh của quốc gia này.

Nguồn gốc của T-300 Kasirga bắt nguồn từ thỏa thuận chuyển giao công nghệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc vào năm 1997, khi Roketsan mua bản quyền sản xuất hệ thống WS-1.

Tuy nhiên, các kỹ sư Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện nhiều cải tiến để nâng cao hiệu suất, bao gồm việc tích hợp hệ thống dẫn đường tiên tiến và tăng cường khả năng cơ động.

Hệ thống được lắp đặt trên khung xe tải MAN 6x6, một loại xe địa hình bền bỉ với khả năng vượt địa hình phức tạp, giúp Kasirga dễ dàng di chuyển giữa các vị trí chiến đấu mà không cần cơ sở hạ tầng phức tạp.

Trọng lượng tổng thể của hệ thống khi sẵn sàng chiến đấu khoảng 23 tấn, cho phép nó đạt tốc độ di chuyển lên đến 80 km/h trên đường nhựa và duy trì hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Phần bệ phóng chính bao gồm bốn ống phóng đường kính 300mm, được thiết kế để phóng loạt rocket trong thời gian ngắn, thường chỉ mất vài giây để bắn hết đạn.

Điều này mang lại lợi thế bất ngờ trong các cuộc tấn công, nơi mà mật độ hỏa lực cao có thể áp đảo hệ thống phòng thủ của đối phương.

T-300 Kasirga. (Ảnh cmano-db.com)

Về mặt công nghệ, T-300 Kasirga nổi bật với rocket TR-300, có chiều dài khoảng 4,75 mét và trọng lượng mỗi quả lên đến 524kg.

Đầu đạn của rocket chứa khoảng 150kg thuốc nổ mạnh, kết hợp với 26.000 viên bi thép để tạo hiệu ứng phân mảnh rộng lớn, lý tưởng cho việc tiêu diệt lực lượng bộ binh, xe bọc thép hoặc cơ sở hạ tầng.

Tầm bắn tối đa đạt 120 km, với tốc độ rocket lên đến Mach 4,2, cho phép nó tiếp cận mục tiêu nhanh chóng và giảm thiểu thời gian phản ứng của hệ thống phòng không địch.

Hệ thống dẫn đường sử dụng kết hợp GPS và GLONASS, đảm bảo độ chính xác cao với sai số chỉ khoảng 10 mét ở tầm bắn tối đa, một cải tiến đáng kể so với các hệ thống phản lực cũ chỉ dựa vào quán tính.

Ngoài ra, Kasirga còn hỗ trợ các loại đầu đạn đa dạng, từ đầu đạn phân mảnh đến đầu đạn chùm, cho phép tùy chỉnh theo nhiệm vụ cụ thể.

Góc bắn có thể điều chỉnh từ 0 đến 60 độ, giúp hệ thống linh hoạt trong việc tấn công các mục tiêu ở địa hình đồi núi hoặc đô thị.

Trong biên chế Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Kasirga thường được tổ chức thành các pin gồm sáu hệ thống, với khả năng nạp đạn nhanh chóng chỉ trong vòng 20 phút nhờ xe hỗ trợ chuyên dụng. Điều này đảm bảo tính liên tục trong chiến đấu, đặc biệt trong các chiến dịch kéo dài.

So với các hệ thống tương đương như BM-30 Smerch của Nga, Kasirga có lợi thế về trọng lượng nhẹ hơn và chi phí sản xuất thấp hơn, mặc dù tầm bắn có phần ngắn hơn một chút.

Tuy nhiên, nhờ công nghệ dẫn đường hiện đại, nó vượt trội về độ chính xác, giúp giảm thiểu thiệt hại ngoài ý muốn và tăng hiệu quả sử dụng đạn dược.

Roketsan đã không ngừng nâng cấp hệ thống, chẳng hạn như tích hợp khung xe KamAZ-63502 cho các phiên bản xuất khẩu, nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng quốc tế.

Phiên bản mới của hệ thống pháo phản lực phóng loạt Sarma sử dụng khung gầm KamAZ-63501 cấu hình 8x8 có giáp bảo vệ, được lắp bệ phóng 6 ống cỡ 300mm và một hệ thống điều khiển hỏa lực tự động nâng cấp, kết nối với các phương tiện trinh sát và thu thập mục tiêu. (Nguồn ảnh: X/Military Informant)

Về mặt xuất khẩu và ứng dụng thực tế, T-300 Kasirga đã được bán cho một số quốc gia, nổi bật là Azerbaijan với hợp đồng 21 hệ thống vào năm 2013.

Tại đây, Kasirga được coi là hệ thống pháo phản lực mạnh nhất trong khu vực, tham gia diễu binh và các cuộc tập trận, chứng minh khả năng tấn công mục tiêu sâu.

Trong các xung đột gần đây, hệ thống này đã được triển khai ở biên giới Syria năm 2020, nơi mà tầm bắn 120km cho phép Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ lực lượng đồng minh mà không cần xâm nhập sâu vào lãnh thổ.

Gần đây hơn, các tài liệu bị hack từ nhóm "Beregini" của Nga vào tháng 12/2025 tiết lộ rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã bí mật chuyển giao 9 hệ thống Kasirga kèm theo 746 quả rocket cho Quân đội Ukraine, với giá trị khoảng 550.000 USD.

Gói hỗ trợ này còn bao gồm 70 tên lửa ATACMS và 24 xe pháo tự hành T-155 Firtina, nhấn mạnh vai trò của Kasirga trong việc tăng cường hỏa lực tầm xa cho Ukraine trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Mặc dù không có xác nhận chính thức từ Ankara hoặc Kyiv, thông tin này cho thấy Kasirga đang được sử dụng trong các chiến dịch thực tế, nơi mà khả năng phóng loạt nhanh và chính xác có thể thay đổi cục diện chiến trường.

Từ góc độ công nghệ, sự thành công của T-300 Kasirga nằm ở việc kết hợp hài hòa giữa thiết kế đơn giản và các yếu tố hiện đại hóa.

Hệ thống điều khiển điện tử cho phép tích hợp với các nền tảng chỉ huy C4ISR, giúp phối hợp với drone hoặc radar để xác định mục tiêu thời gian thực. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả mà còn giảm rủi ro cho kíp vận hành, thường chỉ gồm ba người.

Trong tương lai, Roketsan có thể tiếp tục cải tiến bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa đường bay rocket hoặc tăng cường khả năng chống nhiễu điện tử.

Kasirga đại diện cho xu hướng phát triển vũ khí giá rẻ nhưng hiệu quả cao, phù hợp với các quốc gia có ngân sách quốc phòng hạn chế nhưng cần sức mạnh hỏa lực mạnh mẽ.

T-300 Kasirga không chỉ là một hệ thống pháo phản lực mà còn là biểu tượng cho sự tự chủ công nghệ của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực quốc phòng.

Với thông số kỹ thuật ấn tượng như tầm bắn 120km, độ chính xác cao và khả năng cơ động tốt, nó đã chứng minh giá trị trong cả huấn luyện lẫn chiến đấu thực tế.

Việc xuất khẩu và các giao dịch bí mật gần đây càng khẳng định vị thế của Kasirga trên bản đồ vũ khí toàn cầu, góp phần vào sự đa dạng hóa nguồn cung cấp cho các lực lượng vũ trang hiện đại.