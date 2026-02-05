Trước áp lực về chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, Lumias - thương hiệu gia dụng thông minh - đã tiên phong giải bài toán năng lượng bằng những đột phá công nghệ. Không chỉ đem lại sự thảnh thơi thông qua các thiết bị giải phóng sức lao động, Lumias còn hiện thực hóa giấc mơ sống “nhẹ” bằng khả năng tiết kiệm điện và vận hành bền bỉ.

Khi tiện nghi đi đôi với tiết kiệm điện

Làm thế nào để các thiết bị gia dụng vừa vận hành mạnh mẽ lại vừa ít tốn điện? Câu trả lời nằm ở giải pháp công nghệ cốt lõi từ Lumias:

Động cơ DC không chổi than (BLDC) thế hệ mới: Lumias ưu tiên trang bị động cơ DC không chổi than hiệu suất cao cho các thiết bị gia dụng cần hoạt động liên tục như quạt, máy lọc không khí, máy hút ẩm... Nhờ mạch điều khiển biến tần thông minh cho phép máy duy trì hiệu suất mạnh mẽ (lưu lượng gió lớn, lọc không khí, hút ẩm nhanh,...) nhưng lượng điện tiêu thụ ở mức cực thấp, vận hành êm ái ngay cả khi hoạt động xuyên đêm, vượt xa các dòng động cơ truyền thống.

Máy hút ẩm Lumias tự động kiểm soát công suất, hoạt động dựa trên nhu cầu thực tế của môi trường. Ảnh: Lumias

Cảm biến thông minh & Tự động hóa: Tích hợp hệ thống cảm biến đa năng (bụi mịn PM2.5, nhiệt độ, độ ẩm,...), thiết bị Lumias tự động điều chỉnh vận hành theo môi trường thực tế, chủ động giảm tốc độ khi không khí sạch hoặc tự ngắt khi độ ẩm đạt chuẩn, thay vì vận hành hết công suất gây lãng phí.

Cơ chế tự động hóa giúp thiết bị chỉ hoạt động khi thực sự cần thiết, vừa tối ưu điện năng, vừa giải phóng người dùng khỏi việc canh giờ bật/tắt thủ công.

Lumias Bulma tích hợp cảm biến bụi mịn PM2.5 siêu nhạy, cho phép theo dõi và hiển thị chất lượng không khí trực quan. Ảnh: Lumias

Thiết kế khí động học tối ưu: Tại Lumias, nguyên lý khí động học được ứng dụng phổ biến từ cấu trúc cánh quạt cho đến hệ thống cửa hút/thổi gió trên các dòng quạt, máy lọc không khí... Sự tính toán chính xác này giúp thiết bị tạo ra lưu lượng gió lớn, có độ phủ rộng giữ không khí trong phòng luôn chuyển động và khả năng hút/lọc mạnh mẽ hơn nhưng vẫn tiết kiệm điện năng vượt trội so với các thiết kế truyền thống. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết “vượt kỳ vọng” từ Lumias, mang đến trải nghiệm mát lành tối đa với chi phí vận hành tối thiểu.

Bên cạnh hiệu suất, thiết kế khí động học còn giúp các thiết bị Lumias giảm thiểu lực cản không khí, vận hành êm ái hơn. Luồng gió được xử lý để trở nên đều và êm dịu, mang lại không gian thư thái và sự dễ chịu cho người dùng.

Quạt không cánh Lumias T08 tạo ra luồng gió mềm mại và rộng lớn giống như làn gió tự nhiên. Ảnh: Lumias

“Tiết kiệm hôm nay, bền vững cho tương lai”

Sở hữu thiết bị Lumias là khoản đầu tư mang lại giá trị kép thiết thực. Với mỗi gia đình, công nghệ tối ưu điện năng giúp giảm trực tiếp áp lực hóa đơn hàng tháng, chuyển hóa chi phí vận hành thành ngân sách tận hưởng cuộc sống, đúng với tinh thần Sống “nhẹ” mà thương hiệu theo đuổi.

Ở góc độ cộng đồng, mỗi kWh điện tiết kiệm được chính là hành động thiết thực giúp giảm tải cho lưới điện quốc gia và bảo vệ môi trường bền vững.

Thay vì chỉ bán một thiết bị, Lumias mong muốn trao cho người dùng giải pháp tận hưởng cuộc sống hiện đại một cách thông minh và trọn vẹn nhất. Với triết lý “Mua là hời, dùng là thích”, Lumias khẳng định vị thế của một thương hiệu luôn đồng hành cùng sự tiện nghi và bền vững của mọi nhà.

Điều hòa di động Lumias PAC-26 tối ưu tiện nghi với bộ ba tính năng: làm lạnh, hút ẩm và quạt gió. Ảnh: Lumias

Lumias là thương hiệu gia dụng thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long. Với triết lý đề cao sự tự do và thảnh thơi trong nhịp sống hiện đại, Lumias xây dựng hệ sinh thái đa dạng gồm hơn 7 danh mục và 200 sản phẩm thông minh, ghi dấu ấn bởi phong cách thiết kế tối giản, trẻ trung đậm chất Hàn. Danh mục sản phẩm Lumias trải dài từ giải pháp chăm sóc không khí, đồ dùng nhà bếp, đồ gia dụng đến thiết bị chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Mỗi sản phẩm đều là lời cam kết của Lumias trong việc nâng tầm chất lượng sống, mang đến những trải nghiệm vượt kỳ vọng trên nền tảng công nghệ tiên tiến.

(Nguồn: Lumias)