Tìm về ấp Phước An B (xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ), nhiều người cảm phục trước sự chịu khó của ông Lê Vũ Phương (45 tuổi) khi từ bỏ nuôi cá đồng, trồng năn để đầu tư nuôi vịt trời.

Hiện ông sở hữu khu chăn nuôi rộng hơn 4.000m2, được bao quanh bởi các rặng dừa và cây xanh, trở thành nơi học hỏi kinh nghiệm của nhiều hộ dân trong vùng.

Trang trại rộng 4.000m2 chăn nuôi vịt trời của ông Lê Vũ Phương. Ảnh: T.T

10 năm trước, nhận thấy nuôi vịt trời cho hiệu quả kinh tế cao, ông mua 40 con giống từ miền Bắc, cải tạo ao khoảng 400m2, để nuôi thử nghiệm. Do thiếu kinh nghiệm chăm sóc, đàn vịt hao hụt nhiều. Ông tiếp tục mua thêm giống từ nhiều nơi khác nhau nhưng tỷ lệ sinh trưởng vẫn thấp do việc vận chuyển xa khiến vịt bị ảnh hưởng.

Đến năm 2017, từ số vịt còn lại, ông Phương bắt đầu thử ấp trứng để chủ động nguồn giống. Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng cũ) và các chuyên gia Đại học Cần Thơ, ông kiên trì nghiên cứu.

Suốt 4 năm đầu, tỷ lệ nở luôn thấp, có lúc khiến ông muốn bỏ cuộc. Đến khi điều chỉnh lại kỹ thuật, khoảng 5 năm nay, tỷ lệ nở đã đạt 80%.

Ông Phương nghiên cứu và nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia về kỹ thuật ấp trứng vịt trời tại nhà.

Ảnh: T.T

Ông cho biết, ấp trứng vịt trời khó hơn vịt thường, đòi hỏi nhiều công đoạn như đảo trứng, rửa, nhúng… Tất cả đều phải thực hiện với độ chính xác cao. Hiện ông có 3 máy ấp, mỗi mẻ trung bình khoảng 7.000 trứng.

Với đàn 650 con vịt sinh sản, ông cung cấp khoảng 3.500-4.000 con giống mỗi tháng cho khách ở Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, với giá 12.000 đồng/con.

Ngoài cung cấp giống, ông còn hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu đầu ra cho nông dân. Nhiều hộ trong vùng tham gia liên kết, nuôi vịt thương phẩm bán vào khu du lịch, nhà hàng, xuất khoảng 2.000 con mỗi tháng.

Tiết lộ về kỹ thuật nuôi, chủ trang trại này cho hay, những ngày đầu, người nuôi phải giữ vịt trên bờ, đảm bảo khô ráo và đủ ấm. Lúc nhỏ, vịt ăn thức ăn hỗn hợp, sau 15 ngày có thể thả ra tự nhiên. Nhờ vào đặc tính hoang dã và sức đề kháng tốt, vịt trời ít bệnh, chi phí nuôi thấp hơn nhiều so với vịt thường.

Vịt giống bán 12.000 đồng/con nhưng chủ trang trại vẫn không đủ cung ứng cho thị trường. Ảnh: T.T

Mỗi con vịt từ lúc nuôi đến khi bán tiêu tốn khoảng 25.000 đồng tiền giống và thức ăn, trong khi giá thu mua 75.000-80.000 đồng/con, giúp người nuôi lãi 40.000–50.000 đồng mỗi con. Nhờ đó, nhiều hộ trong vùng có thêm nguồn thu ổn định.

Thức ăn của vịt trưởng thành khá đa dạng như lúa, cây chuối, tép, ốc bươu và cá tạp. Để phòng bệnh, ông Phương yêu cầu các hộ nuôi phải vệ sinh ao sau mỗi vụ và bố trí khu nuôi có rào lưới để tránh vịt bay ra ngoài.

Vịt trời nuôi khoảng 9 tháng thì sinh sản và kéo dài đến 5 năm. Giai đoạn 3-5 năm tuổi là thời kỳ đẻ tốt nhất, mỗi con mẹ cho 11-12 trứng/đợt, cách nhau 1,5-2 tháng. Trứng sau 3-4 ngày được đưa vào lò ấp và mất 28 ngày để nở. Trung bình 3 ngày, ông Phương xuất một mẻ giống khoảng 300-400 con.

Loài vịt tưởng khó nuôi lại trở thành “cần câu cơm” của nhiều hộ dân tại xã Mỹ Phước. Ảnh: NVCC

“Chìa khoá thành công nằm ở sự kiên nhẫn, nắm vững kỹ thuật ấp trứng, chăm sóc đàn vịt đúng quy trình và đảm bảo đầu ra ổn định. Làm nông khó nhất là tìm thị trường. Có thị trường, người nuôi mới an tâm đầu tư và gắn bó lâu dài”, ông Phương nói và cho biết thu lãi hàng trăm triệu đồng từ việc cung cấp con giống và bán vịt thương phẩm.

Theo lãnh đạo UBND xã Mỹ Phước, với đặc thù vùng trũng, người dân tận dụng được nguồn cá tạp làm thức ăn, địa phương đã khuyến khích nuôi vịt trời từ năm 2018. Nhờ chủ động nguồn giống và đầu ra ổn định, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao và được bà con phấn khởi nhân rộng.