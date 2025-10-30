Khoảng 1 tháng nay, khu vườn trên sân thượng của chị Trần Thị Tuyết Nhung (phường Bình Trị Đông, TPHCM) trở thành địa điểm check-in yêu thích của các con, đón tiếp nhiều khách quý tới tham quan, học hỏi.

Bởi trong vườn, ngoài những loại rau trái xanh tốt còn có một góc nhỏ nổi bật với sắc vàng cam rực rỡ của hàng chục quả bí có nguồn gốc từ nước ngoài.

Giàn bí mặt trời chị Nhung trồng làm quà tặng các con nhân dịp Trung thu và Halloween

Chị Nhung cho hay, để chuẩn bị món quà ý nghĩa cho các con vào dịp tết Trung thu và Halloween (lễ hội hóa trang) năm nay, chị quyết định dành 1 phần diện tích sân thượng, bắt tay làm giàn, trồng giống bí mặt trời đỏ của Mỹ.

Theo chị, giống bí này nhanh cho thu hoạch, lại có vẻ ngoài bắt mắt, giống như những chiếc đèn lồng. Nếu chinh phục thành công, chị sẽ có một góc vườn đẹp cho các con chụp hình thỏa thích.

Giống bí đẹp mắt này chỉ trồng 1-2 tháng đã cho thu hoạch nên còn được gọi vui là bí “thần tốc”

“Mình trồng bí mặt trời từ 2 tháng trước với số lượng 16 gốc. Chỉ sau gần 1 tháng, giàn bí đã đậu khoảng 50 trái. Trung bình mỗi gốc thu được 2-3 trái. Trọng lượng mỗi trái không đồng đều, quả nhỏ khoảng 0,9kg-1,5kg, còn quả to hơn đạt cân nặng chừng 2kg-2,2kg”, chị Nhung kể.

Bí mặt trời là giống cây ưa nắng, quả không chỉ đẹp mà ăn còn ngon

Lần đầu thử sức trồng bí đỏ mặt trời của Mỹ, người phụ nữ này thừa nhận gặp chút khó khăn. Thời điểm chị trồng, TPHCM đang vào mùa mưa nên việc chăm sóc đòi hỏi kỳ công hơn bởi giống bí này thích hợp trồng vào mùa nắng.

Theo quan sát của chị, khi đón nắng đủ, cây sẽ khỏe và ít bệnh hơn.

Chủ nhân khu vườn cũng tiết lộ thêm, giống bí đỏ mặt trời thường gặp loại bệnh phổ biến là bệnh bọ trĩ. Vì vậy, chị phải phun phòng thường xuyên, khoảng 1 tuần 1 lần.

Chị cũng sử dụng men vi sinh, phun phòng toàn vườn để tránh tình trạng lây chéo bệnh giữa cây này sang cây nọ.

Chị Nhung hào hứng thu hoạch mùa bí mặt trời đầu tiên

Nhờ được chăm sóc thường xuyên và khoa học, giàn bí “thần tốc” của chị Nhung đến nay vẫn sai trĩu quả. Từng quả có màu cam rực làm sáng bừng cả một góc vườn.

Các con của chị rất vui khi nhận được món quà đặc biệt của mẹ. Bé nào cũng tỏ ra thích thú, hào hứng chụp ảnh và ngắm nhìn những “chiếc đèn lồng” lúc lỉu trên giàn.

Thậm chí, các bé còn mời bạn bè cùng lớp tới tham quan, mặc trang phục hóa trang để check-in, lưu giữ kỷ niệm với những trái bí độc đáo.

Các con của chị Nhung thích thú trang trí bí và mê tít món bí nướng phô mai

Nhiều em nhỏ tới vườn sân thượng của gia đình chị Nhung để tham quan, diện đồ hóa trang check-in cùng giàn bí đẹp mắt

Chị Nhung cho biết thêm, không chỉ dùng để trang trí, góp phần làm khu vườn thêm đẹp mắt, tăng tính thẩm mỹ, những trái bí mặt trời đỏ còn trở thành nguyên liệu mới mẻ, làm phong phú hương vị cho bữa cơm của gia đình chị mấy ngày gần đây.

“Giống bí này trang trí đẹp mà ăn lại ngon, vị ngọt, thơm và nhiều dinh dưỡng”, chị nói.

Ảnh: Nhung Tuyet