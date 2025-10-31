Hành trình đến với đam mê

Sau hơn 15 năm quay cuồng với công việc văn phòng, chị Minh Thu, Ngọc My, Thanh Huyền (thuộc thế hệ 8X) quyết định rẽ hướng. Họ gắn bó với khu xưởng nhỏ, nơi gửi trọn tình yêu vào từng đường kim, hạt cườm để tạo nên những chiếc ghim cài áo thủ công.

Ba người bạn thân từng có công việc với mức thu nhập đáng nể. Chị My là đạo diễn phát sóng truyền hình, chị Huyền làm trong lĩnh vực đào tạo, còn chị Thu (chị gái ruột của chị My) là kỹ thuật viên viễn thông. Hiện cả 3 người đều sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Chị Minh Thu, Ngọc My, Thanh Huyền (từ trái sang) bên sản phẩm ghim áo thủ công. Ảnh: NVCC

Suốt nhiều năm, họ làm tốt công việc của mình nhưng lại không tìm thấy niềm vui trong đó. Mỗi ngày quay cuồng với “deadline”, luôn rời văn phòng với dáng vẻ uể oải, mệt nhoài, họ luôn đau đáu với suy nghĩ, mình không thể làm công việc này cả đời.

Một ngày, cả ba quyết định sẽ “nuông chiều” bản thân, rời bỏ vòng an toàn, tìm kiếm công việc mình thực sự yêu thích.

“Chúng tôi thử sức làm bánh, cắm hoa, làm hoa giấy, hoa đất sét... nhưng công việc nào cũng chỉ theo được một thời gian.

Cho đến một ngày, vô tình xem được video của một nghệ nhân nước ngoài làm ghim cài áo thủ công, tôi bỗng tìm thấy tia sáng”, chị My kể.

Chị nhận thấy, ở Việt Nam ghim cài áo còn chưa phổ biến và chủ yếu là hàng gia công sản xuất hàng loạt. Sản phẩm thủ công với mẫu mã độc bản rất hạn chế.

Suốt thời gian sau đó, chị đau đáu về chiếc ghim cài áo thủ công vừa đẹp, vừa độc mà qua đó, chị có thể kể về hành trình tìm thấy đam mê của mình.

“Tôi tìm hiểu cách làm, mua nguyên vật liệu và bắt tay vào thực hiện. Những đường kim đầu tiên rất vụng về, chỉ rối tung, cườm thì gắn lệch... Thế nhưng, tôi lại thấy vui thích cực kỳ”, chị My nói.

Không gian làm việc tại xưởng nhỏ của 3 người phụ nữ. Ảnh: Nguyễn Hạnh

Niềm vui ấy đã trở thành động lực để chị mày mò học hỏi, hoàn thiện hơn mỗi ngày. Chị đặt ra cho mình mục tiêu “bộ óc sáng tạo hơn, bàn tay khéo léo hơn và đôi mắt tinh tường hơn”.

Năm 2022, xưởng nhỏ làm ghim cài áo của chị My chính thức ra đời tại một ngõ nhỏ thuộc phố Nguyễn Công Hoan (Ba Đình, Hà Nội) cùng với sự góp sức của chị Thu và chị Huyền. Với cả 3, căn phòng nhỏ với những hạt cườm lấp lánh, những bản thiết kế sắc màu và những chiếc ghim cài áo còn dở dang đã trở thành nơi chất chứa niềm vui mỗi ngày.

Sự “độc bản” nằm ở từng mũi chỉ

Những chiếc ghim cài áo của 3 chị hoàn toàn là sản phẩm thủ công. Hành trình làm ra chúng, từ việc phác thảo mẫu, chọn chất liệu, phối màu, đính cườm… đều do những đôi bàn tay khéo léo thực hiện.

Một số sản phẩm của xưởng thủ công. Ảnh: NVCC

Bởi vậy, mỗi chiếc ghim cài áo đều mang dáng dấp của tình yêu, niềm đam mê, sự tỉ mỉ của người tạo ra sản phẩm.

“Mỗi chiếc ghim cài áo đều là phiên bản giới hạn. Có những mẫu, chúng tôi chỉ làm 1 chiếc duy nhất, không có chiếc thứ 2.

Có những bộ sản phẩm, dù bán rất chạy nhưng chúng tôi không làm lại. Bởi lẽ, chúng tôi không muốn biến mình thành chiếc máy sản xuất hàng loạt. Việc vận động, suy nghĩ và sáng tạo giúp chúng tôi tìm thấy niềm vui mỗi ngày”, chị Thu chia sẻ.

Bộ sưu tập “Nàng thu” với cảm hứng từ những cánh hoa cúc nở rực rỡ trong mùa thu Hà Nội.

Ảnh: NVCC

Mỗi sản phẩm là kết tinh của hàng giờ, thậm chí là cả ngày lao động miệt mài và kiên trì. Có chiếc ghim cài áo được làm trong nhiều tuần từ lúc lên ý tưởng cho đến khi hoàn thiện.

“Chúng tôi chọn nguyên liệu rất tỉ mỉ, đó là cườm Miyuki từ Nhật, là pha lê Swarovski từ Áo, là ngọc trai, lông vũ hàng thiết kế... Phía sau những hạt cườm và viên pha lê ấy cũng là cả câu chuyện dài về hành trình tìm kiếm của chúng tôi”, chị Huyền chia sẻ.

Chị kể thêm, trong căn phòng nhỏ ấy, cả 3 từng trải qua những phút họp bàn căng thẳng, những lần xử lý sự cố làm hàng, phân phối sản phẩm...

Có lúc, họ mong đợi cả ngày mà không có một đơn đặt hàng, cũng có khi hàng nhập từ nước ngoài về bị thất lạc... Thế nhưng, sau tất cả, họ luôn để đầu óc vận động, sáng tạo làm sao cho sản phẩm không bị nhàm chán.

“Và trong những đêm ấy, xưởng luôn sáng đèn. Chúng tôi lại thức cùng hạt cườm và viên pha lê lấp lánh”, chị My chia sẻ.

Cả 3 luôn đồng hành với nhau trong chặng đường theo đuổi đam mê. Ảnh: NVCC

Tình yêu với nghề và sự đoàn kết đã giúp họ không bỏ cuộc. Cả 3 luôn động viên nhau, giúp nhau vực dậy khi chùn bước.

Giờ đây, thay vì ngồi gõ phím và tham gia những cuộc họp, 3 người phụ nữ bắt đầu mỗi ngày bằng việc xếp những khay cườm nhỏ, luồn chỉ vào kim và chọn màu vải.

Căn xưởng không lớn nhưng đủ chỗ cho 3 người cháy hết mình với đam mê. Với họ, nơi đây là “một văn phòng khác”, thú vị hơn với mùi hương thơm tho của vải, với tiếng cườm lách tách và với niềm tin rằng, chỉ cần đủ đam mê là có thể viết nên câu chuyện của riêng mình từ những thứ nhỏ bé.

Nguyễn Hạnh - Ngọc Hà