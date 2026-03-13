Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng Chu Nhân Sỹ (SN 1989; thường trú tại thôn Cộng Hòa, xã Vật Lại, TP Hà Nội) đã đưa ra thông tin mình là người trực tiếp ký hợp đồng với nhiều cá nhân, doanh nghiệp tại Hàn Quốc để làm các thủ tục cho người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, làm các công việc đơn giản không đòi hỏi bằng cấp, trình độ, với mức lương từ 40 - 60 triệu đồng/tháng.

Đối tượng Chu Nhân Sỹ. Ảnh: CACC

Người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc phải nộp số tiền 250 triệu đồng. Sỹ cam kết thời gian thực hiện việc đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, kể từ khi nộp tiền đến khi xuất cảnh, là 45 đến 60 ngày.

Do tin tưởng, nhiều cá nhân đã chuyển tiền cho Sỹ để nhờ lo thủ tục đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Sỹ không thực hiện như cam kết và chiếm đoạt số tiền đã nhận của các bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời phát lệnh truy tìm Sỹ vì đối tượng này đang bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại của Sỹ thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội (điều tra viên Nguyễn Trường Khang, SĐT 0949.963.889) để giải quyết vụ án.