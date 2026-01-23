Ngày 23/1, Công an phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) cho biết đang xác minh, làm rõ vụ việc một nam hành khách đập phá tài sản trên xe ô tô dịch vụ vì bị nhắc nhở việc hút thuốc.

Theo đoạn clip dài gần 2 phút lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h20 ngày 22/1 tại khu vực Miếu Bông, phường Hòa Xuân.

Một nam hành khách đội mũ bảo hiểm mở cửa ô tô, ngồi vào ghế trước và hút thuốc lá. Tài xế nhắc vị khách cần hút thuốc xong rồi mới lên xe để tránh ám mùi, ảnh hưởng đến những hành khách đi sau. Tuy nhiên, nam hành khách đã chửi thề và yêu cầu tài xế kéo gương xe xuống để tiếp tục hút thuốc.

Nam hành khách (áo trắng) vừa hút thuốc vừa dùng mũ bảo hiểm đập vỡ màn hình trên xe ô tô. Ảnh: Cắt từ clip.

Không chấp nhận yêu cầu của vị khách, tài xế từ chối nhận cuốc xe và mời khách xuống xe. Tiếp đó, nam hành khách bất ngờ dùng mũ bảo hiểm đập vỡ màn hình điện tử trên ô tô và đánh về phía đầu tài xế.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi côn đồ của nam hành khách và mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý vụ việc.