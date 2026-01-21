Ngày 21/1, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ đang bế con nhỏ và một phụ nữ đang mang thai bị hai người, gồm một nam và một nữ, dùng tay, chân hành hung. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, gây bức xúc trong dư luận.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Vũ Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của bà H.T.T. (sinh năm 1964, trú tại phường Vũ Ninh).

Theo hình ảnh từ clip, người phụ nữ bế con nhỏ bị hai người hành hung.

Theo nội dung đơn, vào ngày 19/1, tại Tổ dân phố Thị Cầu 4, phường Vũ Ninh, hai con gái của bà T. (một người đang mang thai, một người đang nuôi con nhỏ) đã bị hai đối tượng là mẹ con hành hung bằng tay, chân, gây thương tích.

Vụ việc bị ghi lại, sau đó phát tán trên mạng xã hội.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an phường Vũ Ninh phối hợp với các phòng nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.