Ngày 11/1, Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị hành hung ngay tại hành lang chung cư trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 8/1, bà N.T.H. (SN 1982, trú tại tòa nhà CT5–ĐN2, phường Từ Liêm) đi làm về đến trước cửa căn hộ thì cự cãi với bà N.V.A. (SN 1982), là hàng xóm cùng tầng.

Tại đây, bà A. đã chửi bới, lao vào túm tóc, đánh liên tiếp vào đầu và mặt bà H. Vụ việc chỉ dừng lại khi em họ của bà A. có mặt và can ngăn. Sau đó, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Hồng Ngọc để khám và điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Từ Liêm đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, triệu tập bà A. lên làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận toàn bộ hành vi hành hung đối với bà H.

Theo kết quả giám định sơ bộ, tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà H. là 0%. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.