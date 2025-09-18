Những ngày qua, trang blog cá nhân của chị Nguyễn Thủy Trúc (trú xã Bến Lức, Tây Ninh) vô cớ trở thành mục tiêu công kích khi hàng loạt tài khoản lạ tràn vào buông lời khiếm nhã, lăng mạ. Nguyên nhân chỉ vì ngoại hình của chồng chị - một người khuyết tật - có phần giống kẻ gây ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong tại Đắk Lắk.

Chia sẻ với PV Vietnamnet, chị Thủy Trúc cho biết, ngày 10/9 chị đăng lại một bức ảnh kỷ niệm từ năm 2019, thời điểm lần đầu chị gặp chồng là anh Nguyễn Chánh Tín. Mục đích chỉ đơn giản là nhìn lại hành trình điều trị bệnh của anh, đồng thời lan tỏa tinh thần sống tích cực đến cộng đồng.

“Ban đầu, mọi người bình luận rất vui vẻ, động viên. Nhưng chỉ hai ngày sau, nhiều tài khoản lạ ào vào Facebook của tôi, để lại những lời lẽ xúc phạm, cho rằng chồng tôi giống bị can vụ án ở Đắk Lắk. Dù vợ chồng tôi đã giải thích nhiều lần nhưng họ vẫn cố tình chửi rủa, thậm chí còn nhắn tin riêng để trêu chọc”, chị Trúc bức xúc nói.

Dưới bức ảnh chia sẻ kỷ niệm của chị Trúc, nhiều tài khoản lạ ào vào để lại những lời lẽ xúc phạm. Ảnh chụp màn hình

Theo chị Trúc, điều đáng lo ngại không phải là sự nhầm lẫn ban đầu, mà chính là thái độ cực đoan, thích công kích vô cớ của một bộ phận cư dân mạng. “Họ thừa biết chồng mình là người khuyết tật, nhưng vẫn buông lời nhục mạ. Nếu một người yếu tâm lý rơi vào tình cảnh như vậy, hậu quả sẽ vô cùng nặng nề”, chị Trúc chia sẻ.

Được biết, vợ chồng chị Trúc lập blog từ năm 2021, với mục đích lan tỏa năng lượng tích cực. Anh Nguyễn Chánh Tín là diễn giả, tác giả cuốn sách "Tôi chọn sống", từng truyền cảm hứng cho cộng đồng người khuyết tật. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, những bình luận tiêu cực đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và uy tín mà anh đã xây dựng.

Anh Nguyễn Chánh Tín là diễn giả, tác giả cuốn sách "Tôi chọn sống", từng truyền cảm hứng cho cộng đồng người khuyết tật.

Chị Trúc lo ngại, hiện tượng “ném đá tập thể” trên mạng xã hội nếu không được kiểm soát sẽ gây ra nhiều hệ lụy. “Thông tin tiêu cực, giật gân lan truyền rất nhanh, kéo theo một bộ phận cư dân mạng có xu hướng côn đồ, vô văn hóa. Điều này sẽ tác động xấu đến giới trẻ, những người rất dễ bị kích động”, chị nói.

Vợ chồng chị mong cộng đồng mạng sử dụng mạng xã hội văn minh hơn, biết chọn lọc và kiểm chứng thông tin trước khi phát ngôn. “Chúng tôi chỉ muốn lan tỏa thông điệp yêu thương, sống tích cực. Nếu ai cũng góp phần xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, cuộc sống chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn”, chị Trúc bày tỏ.

