Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành khám nghiệm và bàn giao thi thể ba nạn nhân trong vụ thảm án ở phường Thành Nhất cho thân nhân lo hậu sự.

Vụ án mạng không chỉ tước đoạt mạng sống của các nạn nhân mà còn gây ra nỗi đau khủng khiếp cho người thân của cả hai bên gia đình.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thanh Dũng (em của bà Trần Thị D.) cho biết gia đình rất đau buồn vì nỗi mất mát quá lớn này.

Ông Dũng kể, khoảng hơn 2h ngày 13/9, nghe tin báo, tim ông như ngừng đập, không tin nổi vì tai họa quá đột ngột, tàn nhẫn. Và sau đó, khi bước vào căn nhà, ập đến là hình ảnh quá man rợ, ngoài sức tưởng tượng xảy ra với những người thân của mình.

Ông Dũng cho biết, bên cạnh nỗi đau mất mát, gia đình ông cũng rất cảm kích trước sự quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ của chính quyền địa phương.

“Người mất không thể quay lại, kẻ gây tội cũng sẽ phải trả giá. Điều quan trọng nhất bây giờ là cùng nhau lo cho hai cháu nhỏ, để các cháu không phải sống mãi trong ám ảnh”, ông Nguyễn Quốc Dũng ngậm ngùi.

Nói về hai cháu nhỏ con chị H., ông Dũng cho biết, gia đình sẽ sang tên căn nhà của bà D. cho cháu Trần Tấn P. Còn cháu gái 3 tuổi - con chung của chị H. và Nguyễn Nam Đại Thuận sẽ được nhà nội đón về nuôi.

Ông Nguyễn Thanh Dũng thay mặt gia đình cảm ơn chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình. Ảnh: Hải Dương

Chị T., chị gái của Thuận cho biết, sau khi nhận tin cả gia đình bàng hoàng và không thể tin đó là sự thật. Mẹ chị năm nay đã 70 tuổi gần như suy sụp.

Chị T. chia sẻ, Thuận là con út và là người con duy nhất ở cùng mẹ tại phường Ea Kao. Chị cũng thừa nhận em trai mình là người ham chơi, lêu lổng nhưng không ngờ lại có thể xuống tay thảm sát người khác.

"Về cháu gái 3 tuổi, con chung của Thuận và chị H., gia đình nhà nội đã thống nhất sẽ đón bé về chăm sóc và cùng nhau lo cho tương lai của cháu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cháu bớt tổn thương, có một chỗ dựa để trưởng thành. Sự việc này quá kinh hoàng với cả người lớn, huống gì một đứa trẻ phải tận mắt chứng kiến cảnh cha sát hại mẹ và người thân", chị T. nghẹn giọng.

Vụ án mạng xảy ra tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất. Ảnh: Hải Dương

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 1h sáng sớm ngày 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người phải cấp cứu ở bệnh viện.

Các nạn nhân tử vong gồm chị Nguyễn Thị Kim H. (1992), bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Hữu N. (SN 2002, em trai chị H.). Cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con chị H.) bị thương được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện.

Nghi phạm gây ra vụ thảm án là Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Đến khoảng 8h30 sáng 13/9, công an đã bắt giữ Thuận tại khu vực đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). Công an đã lục soát trong người Thuận có nhiều gói ma túy chưa sử dụng.

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Sau khi bị bắt, Thuận khai nhận đã chung sống chị Nguyễn Thị Kim H. như vợ chồng và có một con chung 3 tuổi. Quá trình chung sống, Thuận thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với chị H., dẫn đến căng thẳng trong quan hệ gia đình.

Gần đây, do ghen tuông và cảm thấy bị gia đình chị H. coi thường, nhất là khi mẹ của chị không cho ở chung nhà, Thuận đã nhiều lần tìm đến gây sự. Khoảng hai ngày trước khi vụ án xảy ra, Thuận đã nhiều lần đến nhà chị H. để yêu cầu nói chuyện nhưng đều bị từ chối.

Khoảng 23h ngày 12/9, Thuận tiếp tục tìm đến, gõ cửa đòi gặp nhưng không được nên bỏ đi.

Đến 0h50, khi em của chị H. vừa đi làm về và mở cửa, Thuận đã dùng búa tấn công, sau đó kéo nạn nhân ra ngoài đường và dùng dao đâm tử vong tại chỗ.

Thuận tiếp tục xông vào nhà, lần lượt sát hại mẹ chị H., chị H. và con riêng của chị. May mắn, con trai kịp chạy sang nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu, thoát chết trong gang tấc.

Sau khi gây án, Thuận đã bình tĩnh kéo thi thể chị H. vào nhà, dùng nước rửa vết máu rồi bỏ trốn bằng xe máy.

Quá trình tẩu thoát, Thuận đã cướp một chiếc xe SH của người dân, sử dụng áo chống nắng của phụ nữ để ngụy trang.

Tuy nhiên, Thuận đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn cách hiện trường 5km.