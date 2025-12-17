Theo đó, nhà trường bị phạt 170 triệu đồng do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường với tư cách chủ cơ sở bếp ăn của trường bị phạt 15,5 triệu đồng vì không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và tại thời điểm xảy ra vụ việc, trường sử dụng 2 người nấu ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, bị xử phạt thêm 11 triệu đồng.

Thời hạn khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt, quá thời hạn, đơn vị vi phạm sẽ bị cưỡng chế thi hành và phải nộp thêm 0,05% mỗi ngày trên số tiền phạt chưa nộp.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: H. S

Ông Đỗ Văn Mỹ cho biết, số tiền kể trên rất lớn, nhà trường không có khả năng nộp phạt nên đã làm tờ trình gửi UBND xã Kim Ngân để hỗ trợ kinh phí.

Tuy nhiên, trao đổi với VietNamNet, ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân nói: “Đến thời điểm hiện tại, xã chỉ nhận được quyết định xử phạt và đã chuyển cho Phòng Văn hóa để tham mưu, còn thông tin trường làm tờ trình gửi xã để xin hỗ trợ kinh phí nộp phạt thì xã chưa nhận được, mà xã cũng không có kinh phí để hỗ trợ”.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 25/9, bếp ăn của trường chế biến món cá chim kho cho 75 học sinh ăn bữa tối. Sáng hôm sau, 41 em xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy.

Ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường với tư cách chủ cơ sở bếp ăn của trường bị phạt 15,5 triệu đồng. Ảnh: H. S

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định mẫu cá chim kho nhiễm chủng Bacillus cereus sinh độc tố NHE và HBL, là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Sở Y tế xác minh hành vi vi phạm của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy hiện có 199 học sinh, trong đó 75 em học bán trú từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học nhiều buổi để phản đối một phó hiệu trưởng; Ủy ban nhân dân xã Kim Ngân đã 2 lần đình chỉ công tác nữ phó hiệu trưởng, mỗi lần 15 ngày, để xác minh.