Chị Hà Thị Bích Ngọc (35 tuổi, ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cho biết: Năm 2015, chị mở một quán cà phê với số vốn nhỏ. Mới đây, khi lên cơ quan thuế kiểm tra, chị bất ngờ được thông báo, do trong suốt nhiều năm không khai và nộp thuế nên chị bị phạt tới 200 triệu đồng.

Chị Bích Ngọc cho biết, chị thực sự hoang mang, vì lúc mở quán còn trẻ, làm tự phát, không hiểu gì về luật. Khi xin giấy phép cũng không được cán bộ hướng dẫn gì thêm về nghĩa vụ thuế.

"Bây giờ tôi có thể viết đơn xin giảm tiền phạt không? Tôi hoàn toàn không cố ý trốn thuế, chỉ là không biết phải đóng. Quán cà phê nhỏ, doanh thu hạn chế, nếu phải nộp một lúc 200 triệu đồng thì tôi không biết xoay sở ở đâu. Tôi có thể xin trả dần được không?", chị Bích Ngọc đặt câu hỏi.

Ảnh minh họa. Ảnh: Nam Khánh

Có thể xin giảm và trả dần tiền phạt không?

Luật sư Vũ Anh Tuấn (Văn phòng luật sư Trung Hòa, Hà Nội) trả lời: Theo Luật Quản lý thuế 2019, dù là hộ kinh doanh nhỏ lẻ, cá nhân vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đăng ký, kê khai và nộp thuế đúng thời hạn. Việc không khai, không nộp thuế kéo dài, dù do không biết luật cũng không được miễn trừ trách nhiệm.

Tuy nhiên, pháp luật có cơ chế nhân đạo trong một số trường hợp đặc biệt khó khăn, cho phép xem xét giảm, miễn tiền phạt hoặc nộp phạt nhiều lần trả dần nếu đáp ứng điều kiện.

Cụ thể: Theo Điều 77, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi 2020): Cá nhân gặp khó khăn về kinh tế, có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú, có thể được xem xét giảm tiền phạt.

Theo Điều 79: Nếu số tiền phạt từ 20 triệu đồng trở lên và người bị phạt gặp khó khăn tài chính, có thể làm đơn xin nộp tiền phạt nhiều lần (trả dần), kèm theo xác nhận hoàn cảnh khó khăn từ chính quyền địa phương.

Theo luật sư Vũ Anh Tuấn, chị Ngọc và những người rơi vào hoàn cảnh tương tự nên chuẩn bị một đơn đề nghị gửi tới cơ quan đã ra quyết định xử phạt, trong đó trình bày rõ một số vấn đề.

Về hoàn cảnh kinh doanh: Quán nhỏ, vốn ít, hoạt động tự phát, không nắm được quy định pháp luật.

Về lý do vi phạm: Không cố tình trốn thuế, mà do thiếu hiểu biết, không được cán bộ hướng dẫn.

Tình trạng tài chính hiện tại: Không đủ khả năng nộp phạt một lần.

Thái độ cầu thị: Mong muốn được khắc phục, chấp hành đầy đủ quy định pháp luật từ nay về sau.

Kèm theo đơn, chị Ngọc cần có xác nhận khó khăn kinh tế của UBND xã/phường nơi cư trú và kinh doanh.

Pháp luật không miễn trách nhiệm chỉ vì “không biết luật”, nhưng trong thực tiễn, thái độ thành khẩn, hoàn cảnh khó khăn là những yếu tố quan trọng để cơ quan chức năng xem xét giảm nhẹ. Đã có nhiều trường hợp được giảm tiền phạt hoặc cho phép trả dần, giúp người dân có cơ hội tiếp tục kinh doanh hợp pháp và ổn định cuộc sống.

Từ trường hợp của chị Ngọc, có thể thấy: Dù kinh doanh nhỏ lẻ, tự phát, người dân vẫn cần tuân thủ quy định thuế. Thiếu hiểu biết có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng – bị xử phạt số tiền lớn, ảnh hưởng tinh thần và tài chính.

Việc được tư vấn pháp lý sớm, đặc biệt khi mới bắt đầu kinh doanh là cần thiết để tránh rơi vào thế bị động như chị Ngọc.