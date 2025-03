CSGT Hà Nội nhận thêm nhiệm vụ sau khi bỏ công an cấp huyện

Từ 1/3, Công an cấp huyện không còn duy trì, đồng nghĩa với việc các đội CSGT - trật tự của Công an quận, huyện, thị xã cũng được điều động về các phòng chức năng của Công an TP Hà Nội.

Phòng CSGT Hà Nội, ngoài việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn được giao, hiện đơn vị sẽ đảm nhiệm cả công tác bảo đảm giao thông tại các quận, huyện, thị xã.

Nhiệm vụ này được thực hiện dưới hình thức bố trí cán bộ tham gia các tổ địa bàn làm việc trực tiếp tại cơ sở, vừa thực hiện chức năng quản lý, vừa hướng dẫn, phối hợp với Công an cấp xã trong công tác phòng ngừa ùn tắc, xử lý vi phạm, qua đó nâng cao hiệu quả nắm tình hình, quản lý địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia tổ địa bàn hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Phòng CSGT Hà Nội, đóng vai trò như “cánh tay nối dài” bám sát địa bàn 24/7, sẵn sàng giải quyết tình huống ngay từ cơ sở.