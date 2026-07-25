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Tài xế lái chiếc Lamborghini Huracan Performante màu đỏ đã bị Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Orange (Florida, Mỹ) bắt giữ sau khi bị phát hiện chạy với tốc độ 137 dặm/giờ (khoảng 220 km/h) trên cao tốc Florida Turnpike. Theo MotorBiscuit, vụ việc xảy ra trong đợt tăng cường xử lý vi phạm theo luật chống chạy quá tốc độ nguy hiểm của bang Florida.

Video do Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Orange công bố cho thấy xe tuần tra phát hiện chiếc Lamborghini lao đi với tốc độ ba chữ số gần tuyến State Road 408. Sau khi nhận ra bị truy đuổi, tài xế liên tục chuyển làn với ý định cắt đuôi lực lượng chức năng.

Bị phát hiện chạy 220 km/h, tài xế Lamborghini tẩu thoát bất thành vì tắc đường

Tuy nhiên, nỗ lực bỏ chạy nhanh chóng thất bại khi mật độ phương tiện trên cao tốc tăng lên, khiến chiếc Huracan bị mắc kẹt giữa dòng xe và không còn khả năng tăng tốc.

Khi tiếp cận chiếc xe, cảnh sát đã còng tay tài xế và thông báo lý do bắt giữ.

Theo MotorBiscuit, vụ việc diễn ra trong bối cảnh bang Florida áp dụng Luật Lái xe quá tốc độ nguy hiểm (Super Speeder Law) từ ngày 1/7/2025 nhằm siết chặt xử lý các trường hợp lái xe ở tốc độ cực cao.

Theo quy định, người điều khiển phương tiện có thể bị truy cứu nếu chạy vượt quá tốc độ giới hạn từ 50 dặm/giờ (khoảng 80 km/h) trở lên, hoặc chạy từ 100 dặm/giờ (161 km/h) trở lên theo cách gây nguy hiểm cho người khác, tài sản hoặc cản trở giao thông.

Người vi phạm lần đầu có thể đối mặt với mức phạt tù tối đa 30 ngày, phạt tiền 500 USD, bị trừ điểm trên giấy phép lái xe và phương tiện có thể bị kéo hoặc tạm giữ.

Nếu tái phạm trong vòng 5 năm, mức phạt có thể tăng lên 90 ngày tù, 1.000 USD tiền phạt, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 180 ngày đến một năm.

Cơ quan thực thi pháp luật bang Florida cũng đưa ra thông điệp cảnh báo: "Nếu bạn bị phát hiện chạy nhanh hơn giới hạn 50 dặm/giờ (khoảng 80 km/h) trở lên, hoặc chạy từ 100 dặm/giờ (161 km/h) theo cách gây nguy hiểm, bạn không chỉ bị phạt tiền. Bạn sẽ phải ngồi tù và chiếc xe sẽ bị kéo đi. Hãy giảm tốc độ, vì điều đó không đáng để đánh đổi bằng tính mạng của bạn và những người khác."



Theo Motorbiscuit

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