Theo camera giám sát của khu vực ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng gần 11h sáng ngày 22/7 trên tuyến Quốc lộ 70, gần đường Whitesville.

Trong quá trình lưu thông, bộ phận của máy nông nghiệp chở trên rơ moóc của xe đầu kéo không được hạ xuống hết, khiến chiều cao tổng thể của xe vượt giới hạn và va vào hệ thống dây điện trên cao.

Cú va chạm khiến nhiều dây điện bị đứt, các tia lửa điện bắn bắn ra. Đồng thời lực kéo mạnh làm bật gốc một cột điện bằng bê tông, làm cột điện này xoay vòng vòng trên không trước khi đổ xuống mặt đường.

May mắn, vụ việc không ghi nhận thương vong. Thời điểm xảy ra sự cố cũng không có phương tiện hay người đi đường nào bị cột điện va trúng.

Ngay sau đó, lực lượng điện lực địa phương đã có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố, dựng lại cột điện và khẩn trương khôi phục nguồn điện cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo hình ảnh từ hiện trường, vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến đường bị gián đoạn trong thời gian các đơn vị chức năng tiến hành khắc phục hậu quả.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Trách nhiệm của tài xế xe đầu kéo cũng sẽ được xem xét trong quá trình điều tra, trên cơ sở mức độ vi phạm và thiệt hại gây ra.

(Theo Newsflare)

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