Sự việc xảy ra tại nút giao giữa đường Caraway và Highland, thành phố Jonesboro, bang Arkansas (Mỹ) và được camera giao thông ghi lại. Đây là một trong những giao lộ đông phương tiện của thành phố.

Theo hình ảnh ghi lại, người đàn ông ngồi xe lăn đang cố gắng băng qua đường nhưng di chuyển khá chậm. Khi thời gian đèn đỏ sắp kết thúc và nhiều phương tiện đã chờ sẵn để lưu thông, chiếc Jeep Wrangler màu đỏ dừng lại. Ngay sau đó, một người mặc trang phục "Người Nhện" bước xuống xe và nhanh chóng chạy đến hỗ trợ.

Xem video:

Người này đẩy chiếc xe lăn sang hết phần đường trước khi tín hiệu giao thông chuyển sang hướng đối diện. Sau khi hoàn thành việc hỗ trợ, "Người Nhện" chạy trở lại chiếc Jeep và chiếc xe rời đi.

Đoạn video đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Danh tính "Người Nhện" sau đó được xác định là Chris Hellenthal, người thường được biết đến trên Instagram với tài khoản @neaspidey.

Theo truyền thông địa phương, Hellenthal là nhân viên của công viên bạt nhún Ultimate Air gần đó. Hôm xảy ra sự việc, anh đang trên đường trở về sau một sự kiện dành cho trẻ em nhân "Ngày Siêu anh hùng" nên vẫn mặc nguyên bộ trang phục "Người Nhện".

Đây cũng không phải lần đầu Hellenthal hóa thân thành nhân vật siêu anh hùng này. Anh thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng và sự kiện dành cho trẻ em với hình ảnh Người Nhện nhằm mang lại niềm vui cho các em nhỏ.

Sở Cảnh sát Jonesboro sau đó đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội, đồng thời khen ngợi hành động đẹp của Hellenthal. Cơ quan này cho rằng, dù đèn giao thông là đỏ hay xanh, luôn có thời điểm thích hợp để làm điều đúng đắn.

Nhiều người dân địa phương cũng bày tỏ sự cảm kích trước hành động của người đàn ông mặc trang phục "Người Nhện". Không ít bình luận hài hước cho rằng "không phải siêu anh hùng nào cũng mặc áo choàng, có người lái một chiếc Jeep Wrangler".

Theo Carscoops

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