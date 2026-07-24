Tình huống va chạm giao thông trên xảy ra ở đường tỉnh 398B thuộc địa bàn xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh và vừa được một tài khoản người dùng chia sẻ lên diễn đàn OFFB.

Nguồn video: OFFB

Theo hình ảnh từ video, ô tô tập lái màu trắng đang lưu thông đến khu vực giao lộ thì bất ngờ xuất hiện chiếc xe đầu kéo từ làn đường ngược chiều bẻ lái rẽ trái vào giao lộ khiến tài xế xe này không kịp xử lý tình huống. Chỉ vài giây sau, chiếc xe tập lái đâm thẳng vào thân xe đầu kéo ngay giữa ngã tư. May mắn do tốc độ không quá cao nên chiếc xe con chỉ hư hỏng phần đầu.

Có thể thấy, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc cả hai tài xế chưa quan sát đầy đủ khi đi qua ngã tư. Theo hình ảnh được ghi lại, nhìn từ phía đường lưu thông của xe con, chiếc xe đầu kéo bị khuất sau dòng xe tải chạy ở làn đối diện và chỉ lộ ra khi xe con đã sát gần ngã tư. Trong khi đó, xe con không có tín hiệu đèn phanh mà vẫn tiến thẳng về phía trước.

Một số ý kiến trong cộng đồng OFFB cho rằng, lỗi do xe đầu kéo "cắt mặt" đi vào ngã tư. Một số ý kiến khác bày tỏ băn khoăn, xe con là xe tập lái, thường sẽ có phanh phụ. Cả tài xế và người ngồi ghế phụ đều không chú ý quan sát giao thông. Nếu ngồi ghế lái là học viên thì thông thường, thầy giáo ngồi ghế phụ sẽ phải có phản xạ đạp phanh phụ hoặc kéo phanh tay để ứng phó tình huống. Không ít người dùng đặt câu hỏi, trong tình huống này "thầy giáo dạy lái ở đâu mà không kéo phanh tay?"

Tuy nhiên, để xác định chính xác lỗi, cơ quan chức năng sẽ phải căn cứ thêm vào tín hiệu đèn giao thông, biển báo, vạch kẻ đường, lời khai của các tài xế và các tài liệu liên quan để xác định trách nhiệm của từng bên.

Trong trường hợp tài xế lái xe đi qua ngã tư nhưng không chú ý quan sát, không giảm tốc độ cần thiết hoặc không nhường đường theo quy định dẫn đến va chạm, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính, người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại dân sự; trường hợp hậu quả nghiêm trọng có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô thiếu quan sát gây tai nạn giao thông có thể bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Các chuyên gia an toàn giao thông khuyến cáo, khi tiếp cận ngã tư, đặc biệt là những giao lộ rộng có nhiều làn xe và phương tiện cắt ngang, tài xế cần chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ cả hai bên ngay cả khi đang đi đúng tín hiệu đèn. Đây là yếu tố quan trọng giúp hạn chế những vụ va chạm đáng tiếc như tình huống trong đoạn video.

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