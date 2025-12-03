Cả hai cho rằng việc sống riêng đã cứu vãn cuộc hôn nhân từng trên đà đổ vỡ.

Hai năm trước, cuộc hôn nhân kéo dài gần 2 thập kỷ của bà Mikala và ông Antony rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Mikala, một chuyên gia tư vấn IT, nhớ lại khoảng thời gian bà phải chịu những áp lực gia đình chồng chéo lên nhau.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2005 (trong ảnh) và không có ý định chia tay hay ly hôn. Họ vẫn hẹn hò và gặp nhau vào cuối tuần. Ảnh: Daily Mail.

Mâu thuẫn bắt đầu từ nhiều năm trước, khi con gái riêng tuổi "teen" của Antony chuyển về sống chung. Khi đó, con trai chung của họ vẫn còn nhỏ. Cảnh vừa phải hỗ trợ con gái trong học tập, vừa chăm sóc con nhỏ khiến không khí gia đình luôn căng thẳng.

Đỉnh điểm là giai đoạn đại dịch Covid-19, những khó khăn tài chính kết hợp với vấn đề sức khỏe của Antony khiến ngôi nhà trở nên ngột ngạt. Hai vợ chồng dần trở nên xa lạ với chính người bạn đời. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cả hai vẫn ý thức rằng tình cảm giữa họ còn nguyên vẹn và kiên quyết không muốn ly hôn.

Năm 2023, Mikala đưa ra một đề xuất táo bạo để cứu vãn tình thế: sống riêng nhưng vẫn là một cặp. Đây là mô hình gọi là LAT (Living Apart Together), trong đó các cặp đôi duy trì quan hệ vợ chồng nhưng sinh sống tại 2 nơi khác nhau.

Họ bắt đầu tách bạch tài chính và sắp xếp nơi ở. Antony ở lại căn nhà cũ, mua lại phần sở hữu của vợ và cải tạo không gian cho phù hợp với con riêng. Trong khi đó, Mikala dùng phần tài sản của mình mua một căn nhà gần đó để sống cùng cậu con trai chung.

Những ngày đầu, Antony cảm thấy hoang mang và khó thích nghi, ông lo sợ điều này chẳng khác gì một cuộc ly hôn trá hình. Nhưng Mikala đã kiên nhẫn trấn an chồng rằng, tình yêu giữa họ vẫn còn đó. Bà cho rằng đây là giải pháp tốt nhất để tạo môi trường ổn định cho con cái, đồng thời giảm bớt những va chạm tiêu cực giữa hai người.

Cặp đôi sống ở hai căn nhà cách nhau chỉ 15 phút lái xe, và cậu con trai chia thời gian ở cả hai nơi. Ảnh: Daily Mail.

Thời gian đã chứng minh quyết định của Mikala là đúng đắn. Việc không chung sống dưới một mái nhà giúp cả hai rũ bỏ áp lực thường nhật và tìm lại sự cân bằng. Antony thoải mái với những chuyến đi mô tô, còn Mikala tận hưởng không gian yoga riêng tư mà không cần thu xếp cho ai.

Tại ngôi nhà mới, Mikala thậm chí sơn nhà vệ sinh màu hồng neon - một màu mà bà biết Antony cực ghét. Nhưng giờ đây, điều đó chẳng còn ảnh hưởng đến ai.

Bạn bè nói vui rằng Mikala đang tận hưởng cuộc sống lý tưởng, không phải dọn dẹp cho chồng hay chịu đựng tiếng ngáy ban đêm. Trong khi đó, bạn bè của Antony lại ghen tị vì ông vừa có không gian riêng, vừa giữ được hạnh phúc gia đình.

Điều thú vị nhất là khi tách ra, họ lại tìm thấy cảm giác "như thuở mới yêu". Thay vì những tranh cãi vụn vặt về nếp sống, giờ đây họ dành cho nhau sự trân trọng và những cuộc hẹn hò chất lượng. Antony sang nhà vợ ăn tối 3 lần một tuần.

Họ cùng nhau đi cà phê, ăn sáng, đi pub hoặc gặp gỡ sau giờ tập gym. Mikala hào hứng chia sẻ rằng mối quan hệ của họ hiện tại tràn ngập những cuộc trò chuyện tò mò và sự bình tĩnh - điều từng biến mất khi phải chung vai lo toan cơm áo gạo tiền.

Dù sống độc lập, họ vẫn duy trì những kết nối gia đình thiêng liêng. Vào những dịp đặc biệt như Giáng sinh hay sinh nhật con trai, cả nhà vẫn ngủ lại cùng nhau để cậu bé cảm nhận trọn vẹn không khí gia đình. Mikala tâm sự rằng, giờ đây họ là hai cá nhân độc lập nhưng vẫn nằm trong một mối quan hệ yêu thương sâu sắc.

Dù một số người thân trong gia đình vẫn chưa hoàn toàn hiểu mô hình này, Mikala tin rằng bà vẫn giữ trọn lời thề trong hôn lễ.

Về tương lai, việc tái hợp dưới cùng một mái nhà bà để ngỏ. Hiện tại, khoảng cách 15 phút lái xe chính là bí quyết giúp họ giữ gìn ngọn lửa hạnh phúc.