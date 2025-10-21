Đoạn video ghi lại cảnh tượng rắn khủng bò trên tường bếp thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày qua.

Video ghi lại cảnh tượng rắn bò vào bếp ở Phú Thọ. Nguồn: NVCC

Trong video, một con rắn to, dài trườn trên tường, sau đó mất đà rơi xuống mặt bếp khiến dụng cụ nhà bếp rơi loảng xoảng. Cảnh tượng khiến người xem hãi hùng, để lại nhiều bình luận quan tâm.

Theo tìm hiểu, người quay và đăng tải đoạn video “gây sốt” là chị Lý Thị Sơn (quê Vĩnh Phúc, nay là tỉnh Phú Thọ). Chị Sơn chia sẻ với PV VietNamNet, sự việc xảy ra vào ngày 16/10 vừa qua.

“Lúc ấy, tôi vào bếp chuẩn bị nấu cơm thì bắt gặp con rắn trườn từ phía sau chiếc tủ lạnh ra, sau đó bò trên tường bếp.

Dù hốt hoảng, tôi vẫn kịp lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này. Con rắn vừa to, vừa dài, chắc ai chứng kiến cũng thấy kinh hãi”, chị Sơn kể.

Trước đó 2 ngày, chị Sơn cũng phát hiện rắn bò vào trại gà. Ảnh: NVCC

Người phụ nữ cho biết thêm, thoạt nhìn chị nhận ra đây là loài rắn hổ trâu, không có độc, thường bắt gà hoặc chuột nên chị quyết định thả đi, chứ không xử lý. Ngay sau đó, chị gửi đoạn video cho người thân có kinh nghiệm nuôi, bắt rắn để xác nhận lại và chắn chắn, đó là loài rắn hổ trâu.

“Theo phán đoán của tôi, con rắn này phải nặng 1,5kg, dài hơn 1m.

Phía sau nhà tôi là trang trại gà, thi thoảng vẫn bắt gặp rắn đến tìm mồi. Thời gian qua mưa nhiều, rắn càng hay tìm đến, chỉ trong 3 ngày tôi đã 2 lần bắt gặp rắn vào nhà”, chị Sơn chia sẻ.

Chị cho biết thêm, hiện gia đình không có cách nào để hạn chế tình trạng rắn bò vào nhà. Thường ngày, chị cố gắng dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, tạo không gian thông thoáng để dễ phát hiện nếu có rắn vào ẩn trú.