Đại diện Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa thông tin về trường hợp phẫu thuật tạo hình hộp sọ thành công cho nam bệnh nhân 42 tuổi bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông.

Các bác sĩ tiến hành tạo hình hộp sọ. Ảnh: BVCC

Trước đó, bệnh nhân được phẫu thuật mở sọ giải áp khẩn cấp sau khi bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Đây là phương pháp thường được áp dụng nhằm giảm áp lực nội sọ khi não bị phù nề, tuy nhiên sau phẫu thuật, một phần xương sọ sẽ bị khuyết.

Sau khi tình trạng não của bệnh nhân ổn định, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật tạo hình hộp sọ bằng mảnh ghép được thiết kế 3D dựa trên dữ liệu chụp cắt lớp vi tính (CT) của chính người bệnh.

Hình ảnh bệnh nhân được tạo hình hộp sọ. Ảnh: BVCC

Sau phẫu thuật, hình dạng hộp sọ của bệnh nhân được phục hồi gần như bình thường. Tình trạng đau đầu giảm rõ rệt, khả năng vận động được cải thiện. Đặc biệt, sau ca mổ, bệnh nhân trở nên tự tin hơn trong sinh hoạt và giao tiếp.

BSCKI Vũ Anh Tuấn, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện 19-8 cho biết, tạo hình khuyết hổng xương sọ là phẫu thuật nhằm phục hồi phần xương sọ bị mất sau chấn thương sọ não hoặc phẫu thuật thần kinh như mở sọ giải áp, cắt u sọ não.

Theo bác sĩ Tuấn, trước đây việc tạo hình khuyết xương sọ phụ thuộc nhiều vào thao tác chỉnh sửa vật liệu ngay trong quá trình phẫu thuật. Với công nghệ thiết kế 3D dựa trên hình ảnh CT của từng bệnh nhân, mảnh ghép được chuẩn bị sẵn với kích thước và hình dạng chính xác.