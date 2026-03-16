Xu hướng đạp xe đi làm quay trở lại

Thời gian gần đây, giá xăng dầu tăng cao khiến nhiều người phải xếp hàng dài, thậm chí thức đêm chờ mua xăng. Trước thực tế đó, không ít người lựa chọn các phương án di chuyển khác như phương tiện công cộng hoặc đạp xe đi làm.

Anh Anh Vũ (ở Tây Hồ, Hà Nội) cho biết cơ quan cách nhà khoảng 6km, trước đây, anh thường chỉ đạp xe vào buổi tối hoặc cuối tuần để rèn luyện sức khỏe, nhưng từ đầu tuần qua đã quyết định chuyển sang đạp xe đi làm mỗi ngày.

Theo anh Vũ, việc giá xăng tăng và khó mua vô tình trở thành “cú hích” để thay đổi thói quen đi lại. “Vừa tiết kiệm tiền xăng, lại tranh thủ tập thể dục luôn. Đồng nghiệp và bạn bè tôi cũng bắt đầu tính đến phương án đạp xe đi làm”, anh chia sẻ.

Nhiều người lựa chọn xe đạp là phương tiện đi làm. Ảnh: Linh Trang

Trên thực tế, ngoài yếu tố tiết kiệm chi phí, đạp xe đi làm từ lâu đã trở thành xu hướng sống lành mạnh tại nhiều thành phố lớn trên thế giới. Với quãng đường phù hợp, đây được xem là hình thức vận động đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Đạp xe giúp kiểm soát cân nặng, giảm căng thẳng

Cử nhân Lê Thị Thanh Hoa, Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, đạp xe là một dạng vận động toàn thân tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện sức mạnh cơ bắp và độ bền.

Ngoài ra, việc duy trì thói quen đạp xe còn giúp kiểm soát cân nặng, giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường.

"Theo nghiên cứu Copenhagen City Heart Study, những người đi làm bằng xe đạp có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn khoảng 40-50% so với người ít vận động. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành nên duy trì tối thiểu 150 phút hoạt động thể lực cường độ trung bình mỗi tuần hoặc 75 phút hoạt động cường độ cao. Nếu đạp xe đi làm đều đặn, nhiều người có thể đạt mức vận động này một cách tự nhiên", cử nhân Hoa nói.

Theo các chuyên gia, quãng đường đạp xe phù hợp phụ thuộc vào thể trạng mỗi người, điều kiện giao thông cũng như địa hình di chuyển.

Cử nhân Thanh Hoa cho biết nhiều nghiên cứu cho thấy mức tối thiểu để mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe là khoảng 4-8 km mỗi chiều, tương đương 8-16km khứ hồi mỗi ngày. Thời gian đạp xe dao động khoảng 15-30 phút mỗi lượt.

"Chỉ cần duy trì thói quen này khoảng 4-5 ngày mỗi tuần, người tập đã có thể cải thiện đáng kể sức khỏe tim mạch, chức năng mạch máu và quá trình chuyển hóa của cơ thể.

Ở mức lý tưởng, quãng đường khoảng 10-15km khứ hồi mỗi ngày (tương đương 30-45 phút đạp xe) được xem là phù hợp với phần lớn người trưởng thành. Mức này có thể giúp đạt hoặc vượt khuyến nghị vận động 150 phút mỗi tuần.

Với những người đã quen vận động, quãng đường có thể tăng lên khoảng 15-30km khứ hồi mỗi ngày. Tuy nhiên, nên tăng dần cường độ tập luyện để tránh quá sức khi mới bắt đầu", cử nhân Hoa lưu ý.

Bà Hoa nhấn mạnh, ngoài quãng đường, tốc độ đạp xe cũng cần được điều chỉnh hợp lý. Bởi, mục tiêu quan trọng nhất là duy trì vận động bền vững và an toàn, do đó mọi người không cần đạp quá nhanh.

Tốc độ phổ biến nên duy trì khoảng 15-20 km/h. Tuy nhiên, tại các đô thị đông phương tiện như Hà Nội, tốc độ phù hợp thường ở mức 12-18 km/h.

“Một dấu hiệu dễ nhận biết là khi nhịp thở nhanh hơn bình thường nhưng vẫn có thể nói chuyện được. Đây chính là mức vận động cường độ trung bình phù hợp với đa số mọi người”, chuyên gia cho biết.

Đạp xe đi làm là hình thức vận động đơn giản, dễ duy trì và phù hợp với nhịp sống đô thị. Đôi khi một chiếc xe đạp không chỉ giúp tiết kiệm chi phí xăng xe mà còn là khoản “đầu tư” lâu dài cho sức khỏe.